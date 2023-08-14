تنسيق الجامعات 2023، الحد الأدنى لتسجيل رغبات المرحلة الثانية للشعبة الأدبية

رابط موقع التنسيق الإلكتروني

تنسيق الجامعات 2023، أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن مواعيد بدء المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات 2023 .

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي خلال المؤتمر الصحفي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023، أن الحد الأدنى لتسجيل رغبات الطلاب للشعبة الأدبية يبدأ من 238 درجة فأكثر بنسبة 58.05%.

مواعيد المرحلة الثانية لتنسيق الكليات

وأشار إلى أن مواعيد تسجيل الرغبات للمرحلة الثانية ستبدأ اعتبارا من غدا الثلاثاء وتستمر لمدة 5 أيام تنتهي في الـ 19 من أغسطس الجاري.

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وتنشر فيتو خطوات تسجيل الرغبات علي موقع التنسيق الالكتروني للمرحلة الثانية وجاءت على النحو التالي:

الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من هنا.

الضغط على خدمات تنسيق الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس والرقم السري.

تسجيل الرغبات التي تحتوي على 75 رغبة.

الضغط على عبارة تم بعد التأكيد من الرغبات.

سيظهر قائمة الرغبات المسجلة والمسجل بها رقم الإيصال.

يجب حفظها أو طباعتها أو التعديل عليها.

الحد الأدني لشعبة الأدبي في المرحلة الأولي, فيتو

وحدد المجلس الأعلى للجامعات عده قواعد يجب مراعاتها في التنسيق الإلكتروني.

التأني عند كتابة الرغبات، وكتابة كافة فروع الكليات التي يرغب الطالب في الالتحاق بها.

ضرورة الحفاظ على الرقم السري الخاص بتسجيل الرغبات، وعدم اطلاع أي شخص عليه.

مواعيد إدخال الرغبات في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الثانية

عن طريق المعامل المتاحة بالجامعات ويتم فتح هذه المعامل اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الثالثة عصرًا يوميًّا خلال أيام المرحلة.

ويمكن للطالب التقدم أيضًا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات وسيكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في آخر يوم للمرحلة.

أماكن الحصول على خدمة التنسيق الإلكتروني 2023

معامل الحاسبات بالجامعات المصرية والكليات التابعة لها بالمحافظات المختلفة.

الكمبيوتر الشخصي للطالب المتصل بشبكة الإنترنت

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، كيف يتعرف الطالب على الكلية المرشح لها

• يقوم الطالب بالدخول مرة أخرى على الموقع؛ لمعرفة الكلية المرشح لها، وطباعة بطاقة الترشيح، وذلك فى ضوء الحد الأدنى المعلن عنه فى كل مرحلة من مراحل التنسيق المختلفة، وذلك بعد إعلان نتيجة التنسيق.

تنسيق المرحلة 2023، تنطلق المرحلة الثانية بتنسيق الجامعات 2023، عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة الذي بلغ عدد المسجلين منهم على موقع تنسيق الجامعات 2023 ما يقرب من 110 آلاف طالب وطالبة من طلاب المرحلة الأولى.

الحد الأدني للقبول بالكليات الطبية والهندسية في المرحلة الأولي, فيتو

فيتو تطلق أكبر خدمة لـ تنسيق الجامعات 2023

وتطلق بوابة «فيتو»، أكبر خدمة تعليمية لتنسيق الجامعات 2023، حيث كل ما يهم طلاب الثانوية العامة من شروط القبول بالكليات والمعاهد العليا الحكومية والخاصة والأهلية والدولية والتكنولوجية اضغط هنا

وتشمل خدمة تنسيق الجامعات 2023 تفاصيل البيانات الخاصة بطلاب الثانوية، وخطوات تسجيل الرغبات بالمراحل الرئيسية لتنسيق الجامعات 2023، سواء المرحلة الأولى، والتي تختص بكليات القمة، والمرحلة الثانية والثالثة، وأيضا قوائم الكليات الحكومية، وشروط الالتحاق بها، وطرق التقدم لاختبارات القدرات للالتحاق بكليات «التربية الرياضية، والتربية الفنية والفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الموسيقية، والتربية النوعية، وشروط القبول بكل كلية.