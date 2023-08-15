الشبح يطارد الفراعنة قبل انطلاق تصفيات مونديال 2026 ..ارتباطات الأهلي الخارجية تربك حسابات فيتوريا.. ولوغاريتم الدوري أبرز الأزمات

بدأ العد التنازلي لمعسكر منتخب مصر الأول لكرة القدم، المقرر انطلاقه في الأول من سبتمبر المقبل، استعدادا لمواجهة نظيره المنتخب الإثيوبي، المحدد لها يوم 8 أغسطس المقبل باستاد الدفاع الجوي بالقاهرة، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للكبار "كوت ديفوار 2024".

منتخب مصر ونظيره الإثيوبي

مباراة منتخب مصر أمام نظيره الإثيوبي لن تكون الوحيدة ضمن الأجندة الدولية للفيفا، والتي تستمر خلال الفترة من 4 إلى 12 سبتمبر المقبلين، بل سيكون هناك مواجهة أخرى ودية أمام شقيقه المنتخب التونسي يوم 12 ديسمبر بالقاهرة أيضا.

Advertisements

مصدر مقرب من البرتغالي روي فيتوريا أكد في تصريحات خاصة لفيتو، أن الخواجة يبدي اهتماما كبيرا بالمباراة الودية أمام المنتخب التونسي، ويمنحها الأولوية على حساب مباراته أمام المنتخب الإثيوبي، على الرغم من أن الأخيرة هي مباراة رسمية ضمن الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا، إلا أنها ستكون مباراة تحصيل حاصل بعدما نجح منتخب مصر في حسم بطاقة التأهل لنهائيات الكان من الجولة الخامسة، وضمن صدارة المجموعة الرابعة بالتصفيات أي كانت نتيجة مباراته القادمة أمام إثيوبيا، مع الأخذ في الاعتبار أن المباراة ستقام في القاهرة وبين أنصار المنتخب المصري.

مباراة تونس

اهتمام البرتغالي روي فيتوريا بالمباراة الودية أمام تونس المحدد لها يوم 12 سبتمبر، يأتي من كونها تمثل البداية في استعدادات منتخب الفراعنة للتصفيات الافريقية المؤهلة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، التي تستضيفها كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، وستكون بمثابة تجربة واحتكاك قوي للفريق قبل خوض مباراته الأولى أمام منتخب جيبوتي في الجولة الأولى من تصفيات المونديال.

كما أنها أول تجربة قوية سيخوضها الفراعنة مع أحد منتخبات التصنيف الأول على مستوى القارة السمراء، لذا تحظى باهتمام كبير من قبل الخواجة روي فيتوريا، خاصة أنها ستمنحه فرصة حقيقة لتقييم مستوى بعض اللاعبين ومدى جدارتهم بتمثيل المنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة الأهم في مشوار الفريق، لاسيما أنها ستشهد انطلاق التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، كما أنها ستشهد بطولة أمم أفريقيا للكبار التي تنطلق منافساتها في كوت ديفوار في شهر يناير المقبل، ويسعى المنتخب المصري للمنافسة على لقبها، بعد أن خسر لقب النسخة الماضية أمام السنغال بركلات الترجيح والتي أقيمت في الكاميرون.

مشاركات النادي الأهلي

وبحسب المصدر نفسه، فإن البرتغالي روي فيتوريا عقد جلسة مطولة قبل السفر إلى البرتغال مع عامر حسين عضو اتحاد الكرة والقائم بأعمال رئيس إدارة المسابقات في رابطة الأندية المصرية، قام خلالها الأخير بإطلاعه على ازدحام الأجندة الدولية للفيفا في الموسم الكروي الجديد 2023 – 2024، وكثرة مشاركات النادي الأهلي الخارجية على المستوى القاري والعالمي، فضلا عن أندية بيراميدز والزمالك وفيوتشر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية.

عامر حسين أبلغ فيتوريا، أن النادي الأهلي الذي يمثل أحد أهم الروافد التي تمد المنتخب الوطني باللاعبين الدوليين، سيشارك الموسم المقبل في ثلاث بطولات خارجية وهي دوري السوبر الأفريقي ودوري أبطال افريقيا وكأس العالم للأندية، وأن الأهلي سيخوض 6 مباريات في دوري السوبر حال نجح في التأهل للدور الأخير من البطولة خلال الفترة من 24 اكتوبر حتى 10 نوفمبر، في حين أن معسكر منتخب مصر في التوقف الدولي في شهر نوفمبر سيكون بعد بثلاثة أيام وبالتحديد في الفترة من 13 إلى 21 نوفمبر، والذي سيشهد أول مواجهتين للفراعنة في تصفيات المونديال أمام جيبوتي خارج القاهرة وأمام إثيوبيا داخل الديار.

إجهاد لاعبي الأهلي

وأدرك البرتغالي فيتوريا بعد سماع عامر حسين واستعراض ارتباطات الفريق الأحمر، أن شبح الإجهاد سيطارد لاعبي الأهلي الدوليين وسيأتون إلى معسكر المنتخب الوطني وقد حل عليهم الإجهاد، وهو ما سبب قلقا شديدا للخواجة الذي يخطط لتحقيق بداية قوية في تصفيات المونديال وانتزاع 6 نقاط خلال مواجهتي جيبوتي وإثيوبيا، قبل الاصطدام مع المنتخبات القوية في الجولات التالية وهي سيراليون وغينيا بيساو وبوركينافاسو.

القلق الشديد الذي سيطر على روي فيتوريا لم يكن سببه الوحيد إجهاد لاعبي الأهلي قبل مواجهتي جيبوتي وإثيوبيا، فالمواجهتان تبدوان سهلتين على لاعبي منتخب مصر، ولكن الخواجة بدا أكثر قلقا عندما علم أن الأهلي سيخوض ثلاث مواجهات متتالية في الفترة من 25 نوفمبر وحتى 9 ديسمبر، قبل أن يشارك في مونديال الأندية في الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر، ثم يعود لخوض جدول مضغوط في الدوري المحلي، قبل أن ينضم لاعبوه الدوليون لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لبطولة أمم أفريقيا للكبار في الفترة من 13 يناير إلى 11 فبراير في كوت ديفوار، وهو ما قد يؤثر على مشوار ونتائج منتخب الفراعنة في الكان الأفريقي بسبب إجهاد لاعبي الأهلي الذين يمثلون ركيزة أساسية في تشكيلة الفريق.

ويخشى فيتوريا أن يكون الإجهاد هو الشبح الذي يطارد طموحاته مع منتخب مصر في الموسم المقبل بسبب كثرة البطولات للرباعي الإفريقي الأهلي وبيراميدز والزمالك وفيوتشر، الذين يمثل لاعبوهم السواد الأعظم في تشكيلة الفراعنة الأساسية إلى جانب اللاعبين المحترفين.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.