الإثنين 14 أغسطس 2023
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أخبار مصر

الرئيس السيسي وملك الأردن يبحثان تعزيز العلاقات ومستجدات القضية الفلسطينية

الرئيس السيسي وملك
الرئيس السيسي وملك الأردن، فيتو

بحث  الرئيس عبد الفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني عاهل الأردن اليوم الإثنين تعزيز العلاقات الثنائية المتينة ومستجدات المنطقة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأكد الزعيمان اعتزازهما بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع فرص التعاون بينهما والثلاثي مع العراق الشقيق خصوصا على المستويين الاقتصادي والتجاري.

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بمطار العلمين الدولي الملك عبد الله الثاني ابن الحسين عاهل الأردن للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

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وتعقد اليوم الإثنين القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية  بمدينة العلمين الجديدة.

وتأتي القمة الثلاثية التي تجمع الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفلسطيني محمود عباس والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في مدينة العلمين الجديدة تجسيدًا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية ولتوحيد الرؤى للتعامل مع التحركات السياسية والإقليمية والدولية.

ومن المقرر أن يبحث القادة الثلاثة آخر مستجدات القضية الفلسطينية وتنسيق المواقف لحشد الدعم الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة دولته بعاصمتها القدس الشرقية.

من جهته، أعرب سفير فلسطين بالقاهرة دياب اللوح عن شكره لجهود الشقيقة الكبرى مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستضافة هذه القمة، ومساعيها المقدرة لدعم الشعب الفلسطيني ونصرة قضيته العادلة على درب الحرية والاستقلال.

كما أعرب اللوح عن تقدير فلسطين قيادة وشعبا للجهود الحثيثة التي تبذلها المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله الثاني دفاعا عن القدس ومقدساتها.

ووصل رئيس دولة فلسطين محمود عباس أبو مازن، امس الأحد، إلى مدينة العلمين في زيارة رسمية تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمشاركة في أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي الملك عبدالله الثاني عاهل الأردن

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