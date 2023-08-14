انطلاق قافلتين بين الأزهر والأوقاف الجمعة القادمة

تنطلق قافلتان دعويتان مشتركتان بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظتي الإسكندرية (المنتزه)، والأقصر (القرنة)، يوم الجمعة القادمة: (2 من صفر 1445هـ)، الموافق (18/8/2023م)، وتضم كل قافلة (عشرة علماء): خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع: "اسم الله الرحيم"

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة.

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وذلك على النحو التالي لمعرفة اسماء القافلة اضغط هنا

أعلنت وزارة الأوقاف انطلاق فعاليات معسكر أبو بكر الصديق، التثقيفي للأئمة والواعظات، حيث يتضمن البرنامج التدريبي للمعسكر جوانب علمية وثقافية، ويضم المعسكر ( ٣٠٠ ) إمام، و(٥٤) واعظة.

وأوضحت الأوقاف أنه يجب عليهم التواجد يوم الأربعاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٣م بالمعسكر بالعصافرة بالإسكندرية في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وهم:



أولًا: الأئمة

م الاسم المديرية

1. حسن عبد الله محمد محمد الإسكندرية

2. طه محمود عبد العال فراج الإسكندرية

3. رمضان أحمد خليل محمد الإسكندرية

4. أحمد محمد مهدي يوسف الإسكندرية

5. صبحي عامر السيد الجاهل الإسكندرية

6. سعيد صبحى رمضان فوده الإسكندرية

7. محمد عبد العزيز محمد بدوي الإسكندرية

8. على إبراهيم أحمد السيد الإسكندرية

9. أدهم محمد عبد الرازق إبراهيم الإسكندرية

10. أحمد رمضان أحمد الصياد الإسكندرية

11. إسماعيل محمد الشناوي الصهبان الإسكندرية

12. صالح صلاح علي عبد الرازق الإسكندرية

13. أيمن على محمد سلامة الكردي الإسكندرية

14. بدر حسن محمد عبيد طه الإسكندرية

15. صبحي عبد المطلب إبراهيم الجعفراوي الإسكندرية

16. مصطفى محمود عبد المجيد عمارة الإسكندرية

17. سعد السعيد عبدالله عاشور الإسكندرية

18. موسى رشاد محمود المهدي الإسكندرية

19. محمد علي محمد الشهاوي الإسكندرية

20. محمد السيد السيد عويس الإسكندرية

21. أشرف عبد الجواد عبد العزيز حمادة الإسكندرية

22. عبد السلام أحمد محمد شرف الدين الإسكندرية

23. عمرو محمد محمد مجاهد الإسكندرية

24. محمد الصافى علي عبد المعطي الإسكندرية

25. عبد الجيد عبد السلام إبراهيم الإسكندرية

26. عبد الغفار محمد عبد الغفار الهنيدي الإسكندرية

27. محمد سعيد محمد الصاوي الإسكندرية

28. محمود سعد بيومي عبد السميع غنية الإسكندرية

29. محمد صابر محمد عبد الغفار الإسكندرية

30. أحمد محمد يوسف أحمد الإسكندرية

31. محمد عبده حسن عبده الفقي الإسكندرية

32. على محمد محمد عرجاوي الإسكندرية

33. محمود حسن محمود إمارة الإسكندرية

34. محمد محمد عيسي شحاتة الإسكندرية

35. حسن محمود كامل غانم الإسكندرية

36. عبدالله محمد عبد النبي موج الإسكندرية

37. السيد عيد عبد المنعم على الدين الإسكندرية

38. السيد محمود السيد محمد فايد الإسكندرية

39. الشحات عبده محمد شعبان الإسكندرية

40. الشحات محمود بحيرى أبو عجيلة الإسكندرية

41. إبراهيم محمد أحمد إبراهيم البدوي الإسكندرية

42. إسلام علي محمد علي عبيد الإسكندرية

43. إيهاب محمود أحمد محمد الشريف الإسكندرية

44. أحمد السعيد عبد الباقي المرسي الإسكندرية

45. أحمد طلعت عيسى عبد الوهاب جعفر الإسكندرية

46. أحمد عبد العزيز محمد مرجان الإسكندرية

47. أحمد عبد الفتاح على السقا الإسكندرية

48. أحمد عبد النبي عبد الحميد السيد الإسكندرية

49. أحمد كمال أحمد حمدان الإسكندرية

50. أحمد محمد شحاته عبد الحفيظ الإسكندرية

51. أحمد مصطفى حسن محمود الإسكندرية

52. أحمد يوسف أحمد شومان الإسكندرية

53. أحمد يونس عبد المنعم عيسى الإسكندرية

54. أسامة رمضان حسن علي الإسكندرية

55. أسعد محجوب معوض أحمد الإسكندرية

56. أشرف سعد شفيق شلبي الإسكندرية

57. أشرف محمد عبد الكريم السيد الإسكندرية

58. أيمن عبد الكريم محمود طاهر الإسكندرية

59. أيمن محمد بيومي غريب الإسكندرية

60. جمعة سعيد محمد سعيد الإسكندرية

61. حسام محمد سليمان محمد الإسكندرية

62. حسن محمد محمد مبروك الإسكندرية

63. حسين عبد الله محمد كريم الإسكندرية

64. رجب عبد الحفيظ عبد الرسول محمد الإسكندرية

65. رمضان علي علي أحمد سعيد الإسكندرية

66. سعد سعيد علي محمد خليف الإسكندرية

67. سلامه رزق رزق رزق سلامة الإسكندرية

68. سمير جمعة عبد اللاه دسوقي الإسكندرية

69. عبد الغفار عطية عبد الغني عبد الله الإسكندرية

70. عبد الفتاح السباعي سعد هلال الإسكندرية

71. عبد الله محمد يونس محمد جودة الإسكندرية

72. عبد الناصر محمد العادلي أحمد الإسكندرية

73. عزت عبد الغفار محمد محمد زعلوك الإسكندرية

74. عزيز محمد على إبراهيم الإسكندرية

75. عطية فرج على عبد الرحيم الإسكندرية

76. علاء فتحي محمد عشرة الإسكندرية

77. على رجب على أحمد عيسى الإسكندرية

78. على علي عبد السلام عبد الرحمن الإسكندرية

79. عمر أحمد طه سالم أبو سريع الإسكندرية

80. عمر فاروق إبراهيم محمد الإسكندرية

81. عمرو محمد عبد المقصود محمد الشوربجي الإسكندرية

82. فايز عبد الحليم عبد الرحمن أبو طالب الإسكندرية

83. كرم حسن عبد العظيم حميدة الإسكندرية

84. محمد أبو اليزيد حسن الشوره الإسكندرية

85. محمد أحمد أحمد قاسم الإسكندرية

86. محمد أحمد لطفى شهاب الإسكندرية

87. محمد أحمد محمد عبد العال الإسكندرية

88. محمد ثابت محمد محمد الدرشابي الإسكندرية

89. محمد سمير عبد المنجى يحى عفيفي الإسكندرية

90. محمد شعبان السيد عبد المقصود الإسكندرية

91. محمد شعبان عبد الرحمن الشيشيني الإسكندرية

92. محمد عادل فتحي إبراهيم الإسكندرية

93. محمد عاشور محمد حسن الإسكندرية

94. محمد عامر عبد الحق عبد الحميد الإسكندرية

95. محمد عبد المقصود عبد الرؤوف البحراوي الإسكندرية

96. داوود عبد الحميد داوود الباروجي الإسكندرية

97. محمد عثمان عبد الله الشوره الإسكندرية

98. محمد عزب فهمى عبد العاطي عبده الإسكندرية

99. محمد علي محمد عبد اللطيف بدوي الإسكندرية

100. محمد محمد العدوى طقه الإسكندرية

101. محمد محمد إبراهيم المعلفى الإسكندرية

102. محمد محمود أحمد عابد الإسكندرية

103. محمد وحيد محمد عثمان الإسكندرية

104. محمود السيد عبد الصمد شكر الإسكندرية

105. محمود خلف أحمد خليف الإسكندرية

106. محمود سعيد عبد السلام حسين الإسكندرية

107. محمود عبد الخالق أحمد أبو نار الإسكندرية

108. محمود محمد شمندي إبراهيم الإسكندرية

109. محمود محمد عبد الفتاح الطلى الإسكندرية

110. مراد مصطفى محمد حسين الإسكندرية

111. مرسى السيد محمد مطر الإسكندرية

112. مسعود خليفة فرج عجيلة الإسكندرية

113. ميمي عطا محمد خليل العقدة الإسكندرية

114. نبيل محمد أحمد محمد الخلالي الإسكندرية

115. وحيد محمد إبراهيم مرسى الإسكندرية

116. ياسر حسين محمود حسين العريان الإسكندرية

117. ياسر غازي عطية حبلص الإسكندرية

118. يعقوب على حسين محمد الإسكندرية

119. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الصعيدي الإسكندرية

120. عادل مبروك محمد مرجان الإسكندرية

121. عبد الرحمن حسن محمد عبده الإسكندرية

122. السيد حسن إبراهيم خفاجي الإسكندرية

123. إبراهيم على عبده مطاوع الإسكندرية

124. إبراهيم فتحي مغازي عبد الفتاح منتصر الإسكندرية

125. أحمد إبراهيم محروس محمد الإسكندرية

126. أحمد ابراهيم محمود عليوه زغبة الإسكندرية

127. أحمد الشناوي مصطفى النادي الإسكندرية

128. أحمد حسن محمد عبدالقادر الإسكندرية

129. أحمد رضوان زيدان رضوان الإسكندرية

130. أحمد عبد الرحمن محمد حسين الإسكندرية

131. أحمد عبد الفتاح محمد حسين الإسكندرية

132. أحمد متولى محمد سلام الإسكندرية

133. أحمد محمد عامر ميرة الإسكندرية

134. أحمد محمد مختار حمد الكاشف الإسكندرية

135. أحمد مصطفى أحمد عامر الإسكندرية

136. أحمد موسى متولي طه الإسكندرية

137. اسامة محمود احمد عبد الغفار الإسكندرية

138. أسامة فكيه شهاب الدين الإسكندرية

139. إسلام احمد محمد الدمرداش الإسكندرية

140. إسلام عبدالغني أحمد عبدالرحيم الإسكندرية

141. السيد أحمد عبدالسميع عوض الإسكندرية

142. السيد محمد السيد محمد الصناديدي الإسكندرية

143. السيد محمود خليفة الإسكندرية

144. الصافي مسعود عوض حميدة الإسكندرية

145. أيمن غيطاني محمد البصيلي الإسكندرية

146. جاب الله طوسون جاب الله الإسكندرية

147. فرحات عمر عبدالحميد عمر الإسكندرية

148. محمد سعيد جاد شلبي الإسكندرية

149. محمود السيد محمد فراج الإسكندرية

150. أحمد فوزى محمد أبو شناف أبو صيام الإسكندرية

151. محمد جلال عثمان المزين الإسكندرية

152. يحيى محمود زكريا حسن الإسكندرية

153. أحمد بدوى علي زلهف الإسكندرية

154. يحيى زكريا سعد عبد السلام معوض الإسكندرية

155. عبد الرحمن نبيل سليمان عبد الحميد الإسكندرية

156. أحمد رمضان عثمان البسيوني الإسكندرية

157. محمد عيد محمد مصطفى الإسكندرية

158. سمير هاشم محمد بدوي الإسكندرية

159. أحمد أحمد محمد حسن الإسكندرية

160. أشرف محمد على سلمان الإسكندرية

161. محمد حسن عطية عطية الإسكندرية

162. محمد محمد حسبو خضر الإسكندرية

163. سعيد محمد سعيد الفقى الإسكندرية

164. عبد الفتاح أحمد شعبان عبد الفتاح الإسكندرية

165. محمد محمد قدري بتوت الإسكندرية

166. أحمد سعد عبد العزيز الإسكندرية

167. خالد عبد المنعم محمد الحداد الإسكندرية

168. سعد على السعيد أبو سعده الإسكندرية

169. سامح محمد محمود أبو النجاه الإسكندرية

170. مصطفى عبده مصطفى فليفل الإسكندرية

171. هاني عبد الله مسلم الإسكندرية

172. محمد حسن عبد الرحمن مطاوع الإسكندرية

173. باسم السيد عبد الحميد أحمد موسى الإسكندرية

174. عبد المطلب مصطفى عبدالمطلب الكاشف الإسكندرية

175. على محمد على مسلم الإسكندرية

176. على عبد الرحيم توفيق الإسكندرية

177. عوض الصافي على عبد العاطي الإسكندرية

178. محمد احمد محمد الكشك الإسكندرية

179. محمد علي علي ابراهيم درويش الإسكندرية

180. مصعب نبيل إبراهيم عبد الرازق الإسكندرية

181. محمود عبد الحميد إبراهيم علي الحبشي الإسكندرية

182. مرسى أحمد أبو على موسى الإسكندرية

183. موسى صالح محمود خالد الإسكندرية

184. منتصر عبد الحكيم على محمد الإسكندرية

185. خالد إبراهيم محمد إبراهيم الإسكندرية

186. إيهاب محمود يوسف الجعيدي الإسكندرية

187. أبو اليزيد سالم غنيم غنيم الإسكندرية

188. أحمد إسماعيل كامل المرلي الإسكندرية

189. ثروت صلاح محمد النبيه الإسكندرية

190. رضا عبد العزيز أحمد علام الإسكندرية

191. سامح محمد ابراهيم السعدني الإسكندرية

192. سيد محمود عباس أحمد الإسكندرية

193. عبد الله احمد محمد السباعي الإسكندرية

194. عطية محمد علي علي السجاعي الإسكندرية

195. نادر محمد محمد نوح الإسكندرية

196. هيثم عبد الرحمن عبد القادر علي الإسكندرية

197. محمد رمضان عبد العليم زيد الإسكندرية

198. محمد محمد أبو الفتوح أبو غبينة الإسكندرية

199. محمود بكر عثمان أبو بكر الإسكندرية

200. مصطفى محمود محمد محمود موسى الإسكندرية

201. أحمد محمد عبد الصادق عمارة الإسكندرية

202. حامد السيد السيد العشماوي الإسكندرية

203. إبراهيم محمد محمود بدر الإسكندرية

204. محمد طلعت محمد الشحات الإسكندرية

205. أحمد حمدين عبد الله شخيبه الإسكندرية

206. أحمد حمدي محمد أبو حسن الإسكندرية

207. أحمد رمضان عبد الغفار عجور الإسكندرية

208. أحمد عثمان محمد إبراهيم الإسكندرية

209. أحمد عبد العزيز شوقي بدران الإسكندرية

210. أحمد منجد علي محمد الإسكندرية

211. تامر أحمد مصطفى غزال الإسكندرية

212. سيد عبد الحميد عبد الوهاب سليم الإسكندرية

213. عبد القيوم محمد السيد الشناوي الإسكندرية

214. إبراهيم محمد محمد شاهين الإسكندرية

215. أحمد لؤي مختار إبراهيم الإسكندرية

216. خالد عبد الحكيم حسين أبو عاصي الإسكندرية

217. صبري رسمي عبد الله قلقيلة الإسكندرية

218. محمود غريب توفيق الشعار الإسكندرية

219. إبراهيم عبد المنعم إبراهيم الإسكندرية

220. محمود زكريا أبو الفتح علي الإسكندرية

221. على رضا عمر خيرالدين الإسكندرية

222. محمد إبراهيم رجب بدر الإسكندرية

223. محمد إبراهيم محمد سليم الإسكندرية

224. محمود محمد حسن محمد بدوى الإسكندرية

225. مصطفى عصام مصطفى المعصراوي الإسكندرية

226. حمدي قمر الدولة السيد خطاب الإسكندرية

227. عبد الحليم محمد عبد الحليم عبد الله سرور الإسكندرية

228. محمد كامل عبد المعطى قاسم الإسكندرية

229. أحمد إسماعيل عثمان محمد الإسكندرية

230. محمد مصطفى السيد قنديل الإسكندرية

231. محمد خالد اسماعيل العسكري الإسكندرية

232. محمد سالم محمد علي الإسكندرية

233. بسام مصطفى سليمان محمد الإسكندرية

234. محمد مرسى محمد المرغلي الإسكندرية

235. علاء الدين قطب عبد الوهاب الإسكندرية

236. أنور محمد أنور حافظ الإسكندرية

237. حسين عبد الكريم على حسن الإسكندرية

238. جمال أبو المكارم الفولي على الإسكندرية

239. حاتم عبد السلام عبد العزيز الإسكندرية

240. حسن عثمان احمد محمد أبو شادي الإسكندرية

241. حسن محمد حسن المرادني الإسكندرية

242. حسن محمد حسن حسن الإسكندرية

243. خالد عبد الرازق معوض أحمد الإسكندرية

244. خالد عبد الفتاح مصطفى محمد البراوي الإسكندرية

245. خالد محمد عبد الحميد المزين الإسكندرية

246. خيرى بسيوني محمد بسيوني الإسكندرية

247. رابح مصطفى محمد سعد الدين الإسكندرية

248. راشد راشد عبد المولى الإسكندرية

249. رأفت عبد العزيز عبد القوى راشد الإسكندرية

250. رجب عبدالجواد محمد عبود الإسكندرية

251. رزيقي عبد العال رزيقي إسماعيل الإسكندرية

252. رضا على عبد العاطي علي الإسكندرية

253. سعيد ابراهيم عبدالحي مفتاح الإسكندرية

254. سعيد الحسيني على بردة الإسكندرية

255. سمير عبدالعزيز علي سلمان الإسكندرية

256. سمير محمد محمود الشوربجي الإسكندرية

257. سيد أحمد محمود سيد أحمد الإسكندرية

258. شريف محمد حسن بكر الإسكندرية

259. شوقي إبراهيم إبراهيم ونس الإسكندرية

260. صابر ربيع محمد أحمد الإسكندرية

261. صابر عبدالرحمن حسين الغريني الإسكندرية

262. صلاح عبدالواحد السيد الإسكندرية

263. صلاح عطية شحاتة رجب الإسكندرية

264. عاطف عبدالفتاح احمد عشيبه الإسكندرية

265. عباس محمد أبو العنين أبو شحاته الإسكندرية

266. عبد الحميد أحمد عبد الحميد طايل الإسكندرية

267. عبد الرحمن رفعت محمد غنيم الإسكندرية

268. عبد الرحمن محمد عبد الرحمن البوهي الإسكندرية

269. عبد العال عيسى عبد الله العبد الإسكندرية

270. عبدالجليل أحمد علي الإسكندرية

271. عبدالحميد عبيد عبدالحميد العبد الإسكندرية

272. عبدالعظيم محروس عبدالعظيم أبوزيد الإسكندرية

273. عبدالمعطي غالب حسين المرشدي الإسكندرية

274. عبدالوهاب كامل محمود منصور الإسكندرية

275. عزمي عبد الفتاح علي شوالي الإسكندرية

276. عصام عبدالغفار عبد الرسول الإسكندرية

277. عصام عبدالمحسن محمد منصور الإسكندرية

278. عطية بسيوني عطية بسيوني الإسكندرية

279. عطية محمد عطية السقا الإسكندرية

280. علاء محمد مصطفى محمد الإسكندرية

281. علي عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية

282. علي محمد محمد إبراهيم البنا الإسكندرية

283. فتحي مصطفى إبراهيم أبو عيسى الإسكندرية

284. كرم عبدالعظيم عبده الصباغ الإسكندرية

285. مبروك سعد مبروك البسيوني الإسكندرية

286. مبروك علي مبروك جراده الإسكندرية

287. مجدى العوضي محمد علي الإسكندرية

288. مجدى أحمد حميدة خليف الإسكندرية

289. محمد احمد زغلول الزمزمي الإسكندرية

290. محمد السيد أحمد السيد يونس الإسكندرية

291. محمد السيد مصطفى إبراهيم دويدار الإسكندرية

292. محمد السيد مصطفى إبراهيم يوسف الإسكندرية

293. محمد جلال أحمد إسماعيل الإسكندرية

294. محمد جمعة أبو سريع الإسكندرية

295. محمد جميل رمضان عبد النبي الإسكندرية

296. محمد شعبان محمد منصور اللبان الإسكندرية

297. محمد عادل عبد الجواد السيد الديب الإسكندرية

298. محمد عبد الغنى أحمد عبد الرحيم الإسكندرية

299. محمد عبد الكريم محمود محمد الساكت الإسكندرية

300. محمد عبد المنصف محمد عنان الإسكندرية

🔸 ثانيًا: الواعظات

م الاسم المديرية

1. عزيزة أحمد إبراهيم بريقع الإسكندرية

2. عطيات محمود سالم زيدان الإسكندرية

3. أسماء مندوه عبد العزيز الإسكندرية

4. بهيرة محمد بدر الدين خير الله الإسكندرية

5. ماجدة محمود يوسف محمد الإسكندرية

6. أميرة محمد قطب سلمي الإسكندرية

7. إيناس صلاح الدين عبده الإسكندرية

8. سهام يونس أحمد الإسكندرية

9. مها أحمد صادق الأجهوري الإسكندرية

10. منال أحمد محمد السيد الإسكندرية

11. جمالات صابر مهران حسنين الإسكندرية

12. ميرفت ياسين حسيب ياسين الإسكندرية

13. عبير إسماعيل علي سالم الإسكندرية

14. شيرين مصطفى محمد جلفون الإسكندرية

15. سماح إبراهيم أحمد شرف الإسكندرية

16. سلوى أحمد عبد الله عبد الرحمن الإسكندرية

17. ناهد حسن عمران جاد المولى الإسكندرية

18. هلا السيد رمضان عبد الفتاح الإسكندرية

19. نجوى أبو بكر حسين العيسوي الغربية

20. علا إبراهيم علي الحلاج الغربية

21. نعمات محمد محمود العطار الغربية

22. ميرفت السيد مرسى عجور الغربية

23. سها أحمد توفيق الهرميل الغربية

24. أحلام مصطفى محمد إبراهيم الغربية

25. علياء صلاح إبراهيم الشلقامي الغربية

26. سهير محمد إبراهيم المحض الغربية

27. أماني السيد بدوي نوار الغربية

28. سحر رؤوف صبري ناجي الغربية

29. صفاء محمد صبري سعودي درويش الغربية

30. حنان أحمد عبد العزيز الغربية

31. ماجدة إبراهيم موسى الغربية

32. نادية علي مسعود أبو سكينة الغربية

33. إيمان محمد أبو المعاطي البنا الغربية

34. أسماء محمد أبو المعاطي البنا الغربية

35. إيمان محمد سالم عثمان غنيم الغربية

36. راوية الحسانين الهنداوي يوسف الغربية

37. سوزان زين الدين عبد المحسن محمد الدمنهوري الغربية

38. عبير عبد المنعم محمد الصبري الغربية

39. غادة أحمد فريد هنيدي يوسف الغربية

40. آمال مصطفى عبد العزيز البربري الغربية

41. رشا أحمد عبد الله الهمشري الغربية

42. أمينة محمد محمد أحمد خضر الغربية

43. وفاء أحمد محمد أبو حجر الغربية

44. سماء السعيد إبراهيم فايد الغربية

45. انتصار السعيد علي علوان الغربية

46. أمل إبراهيم عبد العاطي زبيدة الغربية

47. صفاء جمال عبد التواب الغربية

48. هبة محمد مجاهد حسين الغربية

49. خديجة محمد سيد أحمد الدسوقي الغربية

50. دعاء أسعد طلبة منصور الغربية

51. سهام محمد عبد النبي غلاب الغربية

52. صفاء محمد عبد الفتاح بدر الغربية

53. أنوار أحمد عبد الصمد الغربية

54. سهير عبد المحسن أحمد سنهوري مطروح