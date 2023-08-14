قابيل وهابيل كفر الشيخ.. يمزق جسد شقيقه بسبب خلافات أسرية.. قاضى الجنايات يقضى بإعدام المتهم.. زوجة الضحية: هوزع شربات (فيديو)

داخل إحدى قرى محافظة كفر الشيخ نشبت مشاجرة بين شقيقين توأم، وتكرر المشهد عدة مرات حتى جاء اليوم الموعود واشتعلت المشاجرة بينهما واستل المتهم السلاح الأبيض على شقيقه وسدد له عدة طعنات حتى سقط غارقًا فى دمائه، وأسرعت زوجة المجنى عليه والجيران فى نقله إلى المستشفى كفر الشيخ العام لمحاولة إنقاذه.

جهودهم باءت بالفشل وتوفى أثناء محاولة إنقاذه وأخطرت النيابة العامة ووضعت الجثة فى المشرحة لحين إصدار النيابة قرارها.

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غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن كفر الشيخ تلقت إخطارًا من المستشفى بوصول شخص مصاب بعده طعنات وتوفى وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ لجمع المعلومات وإجراء التحريات حول الواقعة وملابساتها وظروفها.

وبسؤال زوجة المجنى عليه اتهمت شقيق الضحية وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات المستمرة بينهما وتوصلت التحريات إلى صحة أقوال السيدة بالإضافة إلى أن مشاجرات الزوجات وراء تأجيج الخلافات بين الشقيقين والقى رجال المباحث القبض على المتهم واعترف بارتكاب الواقعة.

سماع شهادة زوجة المجنى عليه بكفر الشيخ

واستمعت هيئة المحكمة إلى شهادة زوجة المجني عليه ووالدة المتهم والمجني عليه في هذه القضية.

قاتل شقيقه يدفع عن نفسه

واستمعت هيئة المحكمة للمتهم في هذه القضية الذي أكد أن شقيقه هو من خرج بسكين من شقته وأنه كان ذاهبا لمعاتبته على ما تقوم به زوجة شقيقه إلا أنه فوجئ بالسكين في يد شقيقه وحدثت المشاجرة.

أقوال زوجة المجنى عليه فى قضية كفر الشيخ

واستمعت هيئة المحكمة لأقوال زوجة المجني عليه، حيث أوضحت أن المتهم أقدم على تهديد شقيقه وتوعد له بالقتل قبل ارتكابه للواقعة، قائلة: هدده وقاله هقتلك وهيتم عيالك، وأخذ حبة غلة وأموت نفسي.

اعترافات المتهم بقتل شقيقه: تشويه سمعت زوجتى وأعمال السحر السبب الجريمة

وقال المتهم خلال سماع أقواله إن زوجة المجني عليه هي السبب فيما حدث بينهما من خلاف وإنها شوهت سمعة زوجته وتلجأ لأعمال الدجل والسحر للإيقاع بينهما.

واستطرد المتهم: "زوجة شقيقى قالتلى أنا مش هخلي واحدة تعمر معاك في البيت عشان في الأول والآخر كل اللي حيلتك يبقى لولادي بعد ما تموت".

وقال المتهم: “أنا روحت لأخوية علشان أعتب عليه واقوله إحنا مالناش غير بعض وبعد كده قلت له لو ملمتش مراتك عن مراتي أنا هزعلها وبعد كده لقيته دخل شقته وطلع تاني وطلع سكينة”.

وأكد المتهم أن شقيقه المجني عليه هو من كان ممسكًا بالسكين محاولًا التعدي عليه بها فتصدى له حتى جذب يده عنوة فاستقر السكين في صدره لذلك حدثت له الإصابة التي أودت بحياته، وزوجة شقيقه تتهمه بأنه هو من طعن المجني عليه نظرًا لوجود مشاكل بينهم وله غرض تركه البيت.

إحالة المتهم للمحاكمة

وأحال المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، "محمد.ف" 31 سنة عامل إلى محكمة جنايات لإجراء محاكمته عما أسند إليه لأنه في يوم 24 سبتمبر 2022 بدائرة المركز قتل شقيقه عمدًا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على ذلك.

وتبين من قرار إحالته، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين" وتوجه إليه بمحل تواجده بمسكنه وعندما شاهده عاجله بطعنة من السلاح الأبيض حوزته فيما وجه له اتهامًا آخرًا بإحرازه سلاحا أبيض "سكين" والمستخدم في ارتكاب الجريمة.

الحكم على مرتكب جريمة قرية إسحاقة

وقضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقًا على المتهم بقتل شقيقه التوأم بسبب خلافات عائلية بقرية إسحاقة.

من جانبها قالت زوجة المجني عليه إن "ربنا جبرني ونصفني وهوزع شربات"، وذلك عقب صدور قرار محكمة جنايات كفر الشيخ حول قاتل زوجها شقيقه التؤام.