النجم أبو يطرح أغنية "فارق ع الكل" ضمن ألبومه الأول

طرح النجم " أبو" على اليوتيوب، وعلى المنصات الرقمية، ومحطات الراديو، أحدث أعماله الغنائية بعنوان "فارق ع الكل" - Lyrics Video- وهي الأغنية الرئيسية التي تحمل اسم ألبومه الأول الجديد، وهى أيضا ثالث أغنية من الألبوم، الذى قرر أن يقدمه خلال الفترة المقبلة، ويقدم من خلاله مجموعة متنوعة من الأغنيات.

أغنية "فارق ع الكل " من كلمات حسام سعيد، وألحان محمد النادى، وتوزيع موسيقى، رامي سمير، ومن إنتاج شركة "جاما ميوزيك" للمنتج محمد جابر.. ومن المتوقع أن تحدث الأغنية ردود أفعال إيجابية، خاصة مع أجواء موسم الصيف، وانتشارها فى المناسبات السعيدة، نظرا لما تحمله معاني كلماتها من الإحساس بالفرحة والسعادة والتفاؤل.

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يذكر أن أبو سبق وطرح من قبل من أغنيات الألبوم، أغنية بعنوان "إلى حد ما " كلمات أحمد حلمى، وألحان محمد عتبانى، وتوزيع موسيقي رامي سمير، وأغنية "هوليلا " كلمات أبو ومحمد شافعى، وألحان د. طارق نديم، وتوزيع موسيقى هادز.. وتقول كلمات "فارق ع الكل":..

أغنية فارق ع الكل

لا ولا زيك حد شاف.. موهوب في فن الاختلاف

اطلعك من بين الاف.. فيه حاجات كتير بتميزك

اولهم السحر اللي فيك.. زي رادار بتجيب عنيك

تاخدني وبتسحبني ليك.. وعليك جمال بيبروزك

فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني.. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني.. مافيش حاجة فيك مش شداني

فارق ع الكل ومتنجم.. جمالك لأ مش متحجم

عمال بيزيد يوم في التاني.. عمال بيزيد يوم في التاني

و عندك رقة انا مدمنها.. رومانسية بدوب انا منها

مافيش حاجة فيك مش شداني.. مافيش حاجة فيك مش شداني

لو جيت اعد اعد ايه.. انت اللي كل الحلو فيه

و اللي القمر غار من عنيه.. والورد غار من ضحكته

انت الكلام عنك يطول.. عندك كاريزما وليك قبول

زي العسل وانا مهما اقول.. ده لساني صعب اسكته