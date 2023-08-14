الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

محافظ بورسعيد يتابع مستجدات أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة

اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، فيتو

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعا لمتابعة مستجدات العمل في خطة ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة بمحافظة بورسعيد والذي يأتي ضمن خطة موسعة لتطبيق التحول الرقمي بكافة الإدارات والجهات الإدارية ببورسعيد.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، واللواء عاطف وجدي السكرتير العام للمحافظة، واللواء محمد حسيني مدير الجهاز التنفيذي، وعصام حنفي مستشار المحافظة للمشروعات وحسن الحبال مدير الإدارة العامة للشئون القانونية.

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واستمع محافظ بورسعيد، لشرح تفصيلي حول موقف تنفيذ العمل في الخطة الإصلاحية لتطوير الجهاز التنفيذي، مشددا على الإسراع في العمل،  نظرا لأهمية الجهاز التنفيذي والذي يشرف على العديد من الملفات الهامة،  وبما يضمن تطوير مستوى الأداء في الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الجهاز التنفيذي، حيث أكد محافظ بورسعيد على أهمية تكثيف الجهود  وتذليل كافة العقبات للانتهاء من أعمال ميكنة إدارات الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة.

كما استعرض المحافظ، الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الخدمية والتنموية التي يشرف عليها الجهاز التنفيذي للمنطقة الحرة، مؤكدا ضرورة التنسيق التام بين الجهات المختصة. 

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