انخفاض كبير في أسعار الذهب بقيمه 40 جنيها

سعر الذهب تحديث لحظي، ننشر أسعار الذهب اليوم الاثنين داخل الأسواق المحلية وفقًا لآخر تحديث لها داخل الأسواق.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الاثنين وذلك بعد انخفاضها 40 جنيه في الجرام الواحد منذ قليل داخل الأسواق كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في السوق المحلي 2571 جنيهًا للشراء و2606 جنيهات للبيع.

سعر الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 2280 جنيهات للبيع و2250 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 في الأسواق نحو 1928 جنيهًا للشراء، ونحو 1954 جنيهًا للبيع.

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سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 وفقًا لآخر تحديث له نحو 1524 جنيهًا للبيع و1504 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 18000 جنيه للبيع.

أسباب زيادة أسعار الذهب

وكشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أسباب التغيرات المتسارعة في سعر الذهب على المدى الزمني القصير داخل الأسواق والذي يتمثل في زيادة الإقبال على السبائك والجنيهات الذهب خلال اليومين الماضيين مع عدم تناسب المعروض مع حجم الطلب المتزايد.

وبالرغم من أن الأسواق العالمية تشهد تراجعًا في سعر الأوقية خلال تعاملات الأمس واليوم فإن خبراء الأسواق الدولية علي يقين من زيادة كبيرة مرتقبة بالأسواق العالمية وسط فقدان الثقة بأداء الدولار وارتفاع معدلات التضخم بالأسواق الأمريكية وزيادة إقبال البنوك المركزية من رفع احتياطيها من الذهب وتراجع الثقة بالسندات السيادية بالأسواق الأمريكية والأوروبية.

الأسعار العالمية للذهب

و تراجعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، إلى أدنى مستوى لها في أكثر من خمسة أسابيع بعدما ارتفع الدولار وعوائد السندات قبل النشر المرتقب هذا الأسبوع لمحضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، لشهر يوليو، والذي قد يوفر مؤشرات من شأنها توجيه التوقعات الخاصة بأسعار الفائدة في المستقبل.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1912.29 دولار للأونصة بحلول الساعة 0613 بتوقيت غرينتش وهو أدنى مستوى له منذ السابع من يوليو. كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1944.20 دولار.

وتزيد أسعار الفائدة وعوائد سندات الخزانة المرتفعة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدت ويتم تسعيره بالدولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 22.59 دولار للأوقية، وهو معدل لم يتم تسجيله منذ السادس من يوليو. وهبط البلاتين 0.5 بالمئة إلى 908.02 دولار، فيما استقر البلاديوم عند 1293.29 دولار.