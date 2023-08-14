فتح: جاهزون للانتخابات المحلية وندعو الفصائل الفلسطينية إلى تحمل المسئولية

ذكرت حركة فتح، اليوم الإثنين، أنها جاهزة لإجراء الانتخابات المحلية في قطاع غزة، أسوةً بالانتخابات التي تجري في الضفة الغربية.

وأوضح الناطق باسم حركة فتح في قطاع غزة منذر الحايك، أن الانتخابات المحلية ضرورة ملحة للتغيير في المؤسسات الخدمية للسلطة الوطنية، وصولًا إلى الانتخابات العامة، مضيفًا أنه من الممكن أن تجرى قريبًا في القدس وكل أراضي دولة فلسطين.

ودعا الحايك، الفصائل الوطنية لتحمل المسؤولية في ظل الظروف الصعبة، التي تمر بها الحالة الخدمية، متمنيًا عدم فشل الانتخابات وتكرار ما حدث في عام 2016.

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أبو مازن يدعو الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الخلاف وتوحيد المقاومة

والشهر الماضي، قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية في مدينة العلمين الجديدة بمصر: "أبدأ حديثي إليكم بأن أتوجه بجزيل الشكر وعظيم التقدير إلى أخي الرئيس عبد الفتاح السيسي، وإلى جمهورية مصر العربية على كريم استضافتهم، وما قدموه من تسهيلات لانعقاد هذا الاجتماع للأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، والشكر موصول لمصر الشقيقة على رعايتها المتواصلة لجهود المصالحة الفلسطينية، وحرصها الصادق على إنجاح هذه المصالحة من أجل حماية وحدتنا الوطنية ومصالح شعبنا ووطننا الغالي فلسطين، التي يجب أن تظل واحدة موحدة بشعبها وأرضها وقيادتها".

أبو مازن يشكر مصر على استضافة الفصائل الفلسطينية

وأضاف الرئيس الفلسطيني:"أتوجه بالشكر والتقدير إلى جميع الأشقاء والأصدقاء الذين بذلوا وما زالوا يبذلون كل جهد مستطاع من أجل رأب الصدع الفلسطيني، ونخص بالذكر الأشقاء في كل من الجزائر وقطر وتركيا والأردن، والأصدقاء في روسيا الاتحادية والصين، كما لا ننسى جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، التي رعت واحتضنت اتفاق مكة المكرمة عام 2007".

وتابع:"منذ أكثر من قرن من الزمن، ومنذ أن تآمر الاستعمار الغربي، وبالذات الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، على إصدار وعد بلفور المشؤوم عام 1917، الذي أعطى به من لا يملك وعدًا لمن لا يستحق، وشعبنا المرابط في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، يناضل ويجاهد ضد الاستعمار والاحتلال، ويقدم آلافًا من الشهداء والجرحى والأسرى على طريق الحرية والكرامة والاستقلال".

وأوضح أبو مازن في كلمته أن الشعب الفلسطيني ما زال يواصل كفاحه المشروع بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية، ممثله الشرعي والوحيد، التي نجحت بعزيمة شعبها، وتضحيات شهدائها، وحكمة سياساتها، في انتزاع اعتراف العالم أجمع بها، وبحق الشعب في الحرية والاستقلال والدولة، وفي حجز مكان لائق لفلسطين في إطار الشرعية الدولية والقانون الدولي، تعترف اليوم بدولة فلسطين أكثر من 140 دولة حول العالم.