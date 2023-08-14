الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

وزير الزراعة لـ مدبولي: إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو 8 مليارات جنيه

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير الزراعة، فيتو

اجتمع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بـ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة الجهود الخاصة بتنمية الثروة الحيوانية.

واستعرض الوزير الموقف التنفيذي لمشروع البتلو، المُخصص لصغار المُرَبِين، حيث أشار إلى أن وزارة الزراعة قامت بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالتوسع في هذا المشروع، مع توفير تمويل ميسر بفائدة 5%، وتنفيذ حزمة حوافز لدعم صغار المُربين وتشجيعهم على المُشاركة والتوسع ضمن أنشطة ومجالات هذا المشروع القومي، لما لذلك من مردود عالٍ على توفير الاحتياجات المحلية من اللحوم، وضبط الأسعار ومنع الاحتكار، لافتًا إلى أن حجم إجمالي تمويل المشروع القومي للبتلو بلغ حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه.

Advertisements

 

وزير الزراعة: حزمة الحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو

وأوضح وزير الزراعة أن حزمة الحوافز التشجيعية لصغار المربين ضمن المشروع القومي للبتلو، تضمنت تبسيط وتيسير إجراءات إصدار تراخيص المزارع وتشغيلها، وتوفير تأمين منخفض على الرؤوس بصندوق التأمين على الثروة الحيوانية لتشجيع صغار المربين على هذه الخطوة لتعويضهم في حالة النفوق. 

وأشار إلى تقديم الدعم الفني المجاني وتكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع والعمل على تذليلها، مع قيام الوزارة بتنفيذ برنامج لتحسين السلالات بهدف زيادة الإنتاجية وتحسين مستوى الدخول لصغار المربين، وذلك عبر استيراد عِجلاَت عِشَار عالية الإنتاجية وكذلك استخدام التلقيح الاصطناعي لتحسين السلالات المحلية بتهجينها بالسلالات المستوردة مما ساهم في زيادة إنتاجية الأبقار المحلية وكذا زيادة معدل تحويل اللحم لعجول التسمين.      

السيد القصير:  تنفيذ 392 قافلة بيطرية علاجية في 308 قري على مستوى الجمهورية

وأكد السيد القصير حرص الوزارة على توفير كافة جوانب الرعاية البيطرية لمشروعات الثروة الحيوانية وتدبير الأمصال واللقاحات، مع تنفيذ قوافل بيطرية للتوعية والإرشاد لصغار المُرَبين، موضحًا أنه تم تنفيذ 392 قافلة بيطرية علاجية في 308 قرى على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من 1 يناير 2023 حتى 12 أغسطس 2023، حيث تم خلالها الكشف والعلاج بالمجان لنحو 265 ألف رأس حيوان، ونحو 155 ألف طائر.

كما تطرق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إلى جهود الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، والتي تعتبر المنفذ التسويقي لصغار مربي الماشية، مشيرًا إلى أنه لتنفيذ هذا الغرض تم توفير قروض ميسرة، وتدبير الآلات والمعدات من وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بهدف إحداث قيمة مضافة وضمان جودة وسلامة الألبان لتشجيع صغار المربين على التوسع في تربية ماشية اللبن وسهولة التسويق، بما يؤدي إلى رفع مستوى جودة الألبان، وزيادة دخول صغار مربي ماشية اللبن وأصحاب مراكز تجميع الألبان.

وفي هذا الإطار، أضاف الوزير أنه تم إنشاء وتطوير ورفع كفاءة 241 مركزًا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى 41 منفذًا في المجمعات الزراعية بالقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء السيد القصير وزير الزراعة مدينة العلمين الجديدة وزارة الزراعة المبادرة الرئاسية حياة كريمة مراكز تجميع الألبان

مواد متعلقة

مدبولي: نعمل على الاستغلال الأمثل لأصول المؤسسات الصحفية لتحسين موقفها المالي

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

معلومات الوزراء: مصر في المرتبة 34 عالميًا في مؤشر حقوق الطفل

الحكومة تناقش وضع محفزات وتيسيرات لحصول الأجانب على العقارات

كيف يتم فرض رسوم العبور بقناة السويس؟

مارينا اليخوت في الإسماعيلية يضع مصر على الخريطة السياحية العالمية

الحكومة تنفي الإفراج عن شحنات قمح فاسدة

تنفيذ 6 مخازن استراتيجية، تفاصيل خطة الحكومة لتأمين احتياجات الأدوية الاستراتيجية لـ 4 أشهر

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية