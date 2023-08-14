ثقافة الأقصر ينظم عددا من المحاضرات إحداها بعنوان وحدة وطن

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفني، وفق خطة لنشر الوعي عبر الفن والحوار في المناطق المختلفة.

عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الرقابة الاجتماعية نبض المجتمع" تحدث العادلي حسان عن الرقابة الاجتماعية وحماية المجتمع، الرقابة الاجتماعية رقي للمجتمع، وفوائدها للمجتمع، بجانب ذلك أعد القصر ورشة حكي بعنوان" دور قناة السويس" سردها محمد علي موضحا دور قناة السويس التنموي وتسهيل عملية التجارة، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة تدريب "خامات البيئة" نفذها حسن رفاعي، مستخدما مقص ولحام أمير خامات بلاستيك.

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قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان "وحدة وطن" تحدث د. عبده الضوي عن أهمية الوحدة داخل الوطن ووسائل تحقيق الوحدة، بجانب ذلك أعد نادى أدب الأقصر أمسية شعرية للشاعر محمد عبد الناصر بعنوان "صاحبي"، ونفذ قصر ثقافة حسن فتحي ورشة فنون تشكيلية بعنوان" الريف المصرى" نفذها محمد إبراهيم، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة فنون تشكيلية "رسم حر" نفذتها ولاء أحمد، كما نفذت المكتبة ورشة حكي قصة بعنوان "أميرة في القرية" تأليف عزمي محمد سردتها صفاء موسى، ونفذت ورشة أشغال يدوية" عمل نتيجة بالفوم" نفذتها فاطمة أحمد.

وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة بعنوان "حياة كريمة وتطوير صناعة المستقبل" تحدث ضياء الدين أحمد عن مبادرة حياة كريمة، وما تم من تنفيذه مشروعات تنموية شاملة في جميع القرى، إنشاء المدارس والمستشفيات، إنشاء وتطوير الإسكان والمرافق الخدمية للمواطن، توصيل المرافق من مياه وكهرباء وغاز طبيعي في جميع القرى في أنحاء الجمهورية.

تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي من خلال فرع ثقافة الأقصر.