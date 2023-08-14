رئيس الهيئة الصحية يوضح تفاصيل تدريب الأطباء على القصور الكلوي المزمن

كشف الدكتور محمد العقاد رئيس الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل تدريب الأطباء على " القصور الكلوي المزمن ".

تفاصيل تدريب الأطباء على “ القصور الكلوي المزمن”

وقال العقاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، يأتي تدريب الأطباء ضمن تحقيق حلم كل مواطن مصري بالحصول على صحة جيدة، والهدف الرئيسي للرعاية الصحية هو الاستثمار في العنصر البشري في ظل تطور البنية التحتية.

وأضاف رئيس الهيئة الصحية، أن الرعاية الصحية أجرت عددًا من برامج التدريب للأطباء في كل المجالات، ومنها المهارات التقنية، ومهارات التعامل مع الآخر، موضحًا أن مبادرات التدريب قوية، وتدرب الأطباء على كافة الخطوات من أولها لآخرها بحب وإنجاز، وليس على طريقة الآلات.

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وأشار “ العقاد” إلى أن برنامج الرعاية الأولية يساهم في سرعة تحويل المريض لمراكز الكلى قبل وصول حالته للفشل الكلوي، والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني وفد النقابة العامة لأطباء

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين في المقر البابوي بالقاهرة، وفد النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء.

أعرب الأمين العام لنقابة الأطباء في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني لحرصه على استقبال وفد نقابة الأطباء، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.

وأشاد الدكتور فريد بموقف قداسة البابا تواضروس الثاني تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.

ومن جهته رحب قداسة البابا تواضروس بوفد نقابة الأطباء، وأشار إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا هامًا لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.