الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

رئيس الهيئة الصحية يوضح تفاصيل تدريب الأطباء على القصور الكلوي المزمن

الهيئة الصحية والعلاجية
الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، فيتو

كشف الدكتور محمد العقاد رئيس الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية، تفاصيل تدريب الأطباء على " القصور الكلوي المزمن ".

 

تفاصيل تدريب الأطباء على “ القصور الكلوي المزمن”

وقال العقاد خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، يأتي تدريب الأطباء ضمن  تحقيق حلم كل مواطن مصري بالحصول على صحة جيدة، والهدف الرئيسي للرعاية الصحية هو الاستثمار في العنصر البشري في ظل تطور البنية التحتية.

 

وأضاف رئيس الهيئة الصحية، أن الرعاية الصحية أجرت عددًا من برامج التدريب للأطباء في كل المجالات، ومنها المهارات التقنية، ومهارات التعامل مع الآخر، موضحًا أن مبادرات التدريب قوية، وتدرب الأطباء على كافة الخطوات من أولها لآخرها بحب وإنجاز، وليس على طريقة الآلات.

Advertisements

 

وأشار “ العقاد” إلى أن برنامج الرعاية الأولية يساهم في سرعة تحويل المريض لمراكز الكلى قبل وصول حالته للفشل الكلوي، والذي يكلف الدولة مبالغ كبيرة.

 

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني وفد النقابة العامة لأطباء

 

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الإثنين في المقر البابوي بالقاهرة، وفد النقابة العامة لأطباء مصر برئاسة الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء.

 

أعرب الأمين العام لنقابة الأطباء في بداية اللقاء عن تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني لحرصه على استقبال وفد نقابة الأطباء، وهو اللقاء الذي كان من المنتظر عقده منذ فترة ولكن تسببت ظروف مختلفة، من أبرزها انتشار فيروس كورونا، في تأجيله.

 

وأشاد الدكتور فريد بموقف قداسة البابا تواضروس الثاني تجاه الأطباء وتشجيعه الدائم لهم وتقديره لدورهم في المجتمع.

ومن جهته رحب قداسة البابا تواضروس بوفد نقابة الأطباء، وأشار إلى أن نقابة الأطباء تعد نموذجًا هامًا لأنها النقابة المعنية بالمهنة التي تهتم بصحة الإنسان.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

 

الدكتور محمد العقاد رئيس الهيئة الصحية والعلاجية القصور الكلوي المزمن تفاصيل تدريب الأطباء على القصور الكلوي المزمن الهيئة الصحية والعلاجية بالهيئة العامة للرعاية

مواد متعلقة

البابا تواضروس يستقبل وفد نقابة الأطباء

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

تنسيق الجامعات الخاصة والأهلية، مفاجأة خاصة بشأن القبول بكليات الطب

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

تنسيق الجامعات 2023، الطب 80% بالخاصة و77% لـ الأهلية و75% بـ سلمان

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

Advertisements

منوعات

المزيد

إيلون ماسك يخسر 8 مليارات دولار في أسبوع

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الإثنين 14-8-2023 أبراج الجوزاء والثور والحمل

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 14-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الاثنين 14-8-2023 في السوق المحلي

الإمبابى: شركة شهيرة لإنتاج الدخان توزع منتجاتها على تجار التجزئة لحل أزمة السجائر

زيادة أسعار السجائر تحرق جيوب المصريين، وهذه آليات السيطرة على الأزمة في الأسواق

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الميت جعان في المنام وعلاقتها بسداد الديون والحاجة إلى صدقة

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

المزيد
الجريدة الرسمية