الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

صحيفة سعودية تكشف وجهة طارق حامد القادمة

طارق حامد،فيتو
طارق حامد،فيتو

الدوري السعودي ، كشفت تقارير سعودية، اليوم الإثنين، عن آخر التطورات الخاصة بمستقبل لاعب خط الوسط الدولي  طارق حامد، مع ناديه، الاتحاد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "عكاظ" فإن نادي الوحدة يريد التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط الاتحاد، خلال الميركاتو الحالي، بعد خروجه من حسابات العميد بصورة نهائية.

وقرر نونو سانتو، مدرب الاتحاد، استبعاد طارق حامد، نجم وسط العميد، من مباراة الرائد، اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من الموسم الجديد من الدوري السعودي.

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ويأتي قرار نونو سانتو باستبعاد طارق حامد من القائمة التي ستواجه الرائد، بعد أن حدد أسماء الأجانب، على النحو التالي: مرسيلو جروهي، فابينيو، رومارينيو، إيجور كورونادو، جوتا، نجولو كانتي وكريم بنزيما، وعبد الرزاق حمد الله.

ويستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وكان العميد خرج من بطولة كأس الملك محمد سلمان للأندية العرب الأبطال، على يد الهلال في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويرغب في بداية قوية بالدوري لمصالحة جماهيره.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي اليوم

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق الرائد، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

 

وسينطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي 

وتذاع مباراة فريق الاتحاد اليوم ضد نظيره فريق الرائد، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، على SSC HD 1.

فيما خرج النجم الدولي المصري طارق حامد، من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي.

ولم يغادر طارق حامد مع بعثة الاتحاد إلى القصيم لمواجهة الرائد، غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وكان نجم الفراعنة عاد إلى تدريبات الاتحاد بشكل طبيعي منذ خروج اتحاد جدة من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على يد الهلال (3-1).

وتعرض طارق حامد، لإصابة قوية بالوجه أمام الصفاقسي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إثر تدخل عنيف من العراقي حسين علي جاسم.

من جانبه، سوف يجري نونو سانتو عدة تعديلات على تشكيل الفريق أمام الرائد، حيث يتوقع أن يدفع بفابينيو في مركز قلب الدفاع، بسبب غياب عمر هوساوي للإصابة، فيما سيلعب سلطان الفرحان بجوار كانتي في خط الوسط.

ويعتبر طارق حامد أبرز المحترفين المرشحين للرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، عندما يحسم الاتحاد صفقة المدافع.

طارق حامد خارج حسابات اتحاد جدة في مواجهة الرائد بـ الدوري السعودي

مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

وجهة طارق حامد المقبلة 

كشفت موقع سعودي مفاجأة حول طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة، بعد اقتراب إعلان رحيله عن فريقه السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرض مغري من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

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