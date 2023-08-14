الإحصاء: 7.1% ارتفاعًا بقيمة التبادل التجاري بين مصر والأردن خلال عام 2022

تستضيف مدينة العلمين الجديدة اليوم أعمال القمة الثلاثية المصرية الأردنية الفلسطينية ويأتي لقاء القمة الثلاثية تجسيدا للتشاور والتعاون الدائم والمستمر تجاه القضايا المتعددة على المستويات العربية والإقليمية والدولية.

وكشف تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليــوم الاثنين عن ارتفـــاع قيمة التبادل التجارى بين مصر والأردن لتصل إلى 980.4 مليون دولار خــــلال عـــــام 2022 مقــابل 915.8 مليـون دولار خـــلال عـــام 2021 بنسبة ارتفاع قــدرها 7.1%، حيث بلغت قيمـــة الصادرات المصريــة للأردن 726.5 مليـون دولار خـــلال عــام 2022 مقابل 711.1 مليون دولار خــلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.2%.

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وبلغت قيمة الواردات المصرية من الأردن 253.9 مليون دولار خلال عام 2022 مقابل 204.7 مليون دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 24%.

أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الأردن خلال عام 2022

1. وقود وزيوت معدنية بقيمة 155 مليون دولار.

2. خضر وفواكه بقيمة 69 مليون دولار.

3. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 55 مليون دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 42 مليون دولار.

5. منتجات من خزف بقيمة 34 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الأردن خلال عام 2022

1.أسمدة بقيمة 143 مليون دولار.

2. منتجات الصيدلة بقيمة 24 مليون دولار.

3. المنيوم ومصنوعاته بقيمة 13 مليون دولار.

4. لدائن ومصنوعاته بقيمة 12 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 7 ملايين دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالأردن

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالأردن 792.9 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقــابل 774.2 مليــون دولار خـــلال العــام المالي 2020 / 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2.4 %

تحويلات الأردنيين العاملين في مصر

بلغت قيمة تحويلات الأردنيين العاملين في مصر9.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021 /2022 مقابل 12.7 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 بنسبة انخفاض قدرها 24.3 %

وسجـــل عدد سكــان مصـــر 104.5 مليـــون نسمـــة عام 2022، بينمـــا سجــــل عــدد سكان الأردن 11.3 مليون نسمة عام 2022.

وبلـــغ عـدد المصــــريين المتواجديـن بدولة الأدرن طبقــًا لتقـديـرات البعثة 900 ألف مصري حتى نهاية عام 2022.

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