الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

تحصين 474 ألفا و408 رؤوس ماشية في البحيرة (صور)

تحصين الماشية بالبحيرة،
تحصين الماشية بالبحيرة، فيتو

 أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الأسبوع المنتهى فى 10 /8 /2023 م عن علاج 58308 رأس ماشية في مختلف التخصصات، كما بلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل بإجمالي عدد 4440 حيوانا معالجا.

وقامت إدارة الوقاية من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 94507 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، ليصبح اجمالى ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 474 ألفا و408 رؤوس ماشية.

Advertisements

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو
تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو
تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم إصدار عدد(473) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009 وأيضا قامت إدارة المجــازر بذبح  993 رأس ماشية وبلغ عدد مذبوحات الدواجن 322611، كما تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 45 قضية، بإجمالي المضبوطات 4435 كجم وقامت إدارة الأمراض المشتركة باختبار 606 حيوان لمرض السل البقري، وتم تحصين 38 ع. ب وعدد 7 ع.ج بلقاح عترة 19 وعدد 51 اغنام و3 ماعز بلقاح ريف 1.

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو
تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما قامت وحدة الترقيم والتسجيل بترقيم وتسجيل 929 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، وأيضا تم عمل 2 ندوة إرشادية بجناكليس وأبو حمص تضمنت ٤ موضوعات مختلفة عن تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصينات والتلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى 43 ندوة إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وعملت إدارة التلقيح الصناعى بتلقيح ومتابعة الحمل لعدد 540 رأس ماشية ضمن المشروع القومى لتحسين السلالات المصرية.
ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظه البحيره للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.

txt

ضبط 17 طن نخالة مخلوطة بقشر الأرز المطحون في البحيرة (صور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بيطري البحيرة مديرية الطب البيطري بالبحيرة تحصين ماشية تحصين الماشية بالبحيرة الوادي المتصدع الحمي القلاعية

مواد متعلقة

مشروعك يواصل نشاطه على أرض محافظة البحيرة

محافظة البحيرة تنظم سلسلة ندوات اختر كليتك بمشاركة 15 جامعة

محافظة البحيرة تطلق أولى فعاليات مبادرة لا للبلاستيك من مدينة رشيد (صور)

مراجعة جميع المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق محافظة البحيرة (صور)

الأكثر قراءة

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

قرار عاجل لرئيس الوزراء لحل أزمة السجائر

تنسيق الجامعات 2023، إعلان الحد الأدني للقبول بالجامعات الخاصة والأهلية مساء اليوم

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

تنسيق المرحلة الثانية 2023، القائمة الكاملة للأماكن الشاغرة للشعبة الأدبية

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، قائمة مصروفات الجامعات الخاصة للعام الدراسي الجديد

Advertisements

منوعات

المزيد

طفل مبتور الساقين يتسلق قمة جبلية ارتفاعها 238 مترا

ليل تاي أصغر مشهورة بمواقع التواصل تنفي وفاتها

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب، آخر تطورات أسعار المعدن الأصفر بمنتصف تعاملات اليوم الاثنين

أسعار الخضراوات اليوم، ارتفاع سعر البطاطس وطرح 4 أنواع زيتون بسوق العبور

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14-8- 2023

أسعار الدواجن والبيض اليوم، انخفاض سعر كيلو الفراخ البيضاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تنسيق المرحلة الأولى 2023.. الحدود الدنيا للكليات الهندسية في الجامعات المصرية (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما مصير التركة التي لا وارث لها؟.. أمين الفتوى يجيب

تفسير حلم العنب الأصفر في المنام وعلاقته بسعة الرزق والخير الكثير

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية