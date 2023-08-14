تحصين 474 ألفا و408 رؤوس ماشية في البحيرة (صور)

أسفرت جهود مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور أشرف محى الدين خلال الأسبوع المنتهى فى 10 /8 /2023 م عن علاج 58308 رأس ماشية في مختلف التخصصات، كما بلغت عـدد القوافل الخارجية المجانية لعلاج ورعاية الحيوانات لتخفيف الأعباء عن كاهل المربين 5 قوافل بإجمالي عدد 4440 حيوانا معالجا.

وقامت إدارة الوقاية من خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بتحصين 94507 رأس بالأسواق والقرى بجميع مراكز المحافظة، ليصبح اجمالى ما تم تحصينه منذ بدء الحملة وحتى الآن 474 ألفا و408 رؤوس ماشية.

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تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما تم إصدار عدد(473) تصريح لنقل الطيور سواء للذبح أو استكمال التربية وذلك تفعيلا للقانون 70 لسنة 2009 وأيضا قامت إدارة المجــازر بذبح 993 رأس ماشية وبلغ عدد مذبوحات الدواجن 322611، كما تم تنفيذ 12 حملة تفتيشية بالأسواق بالاشتراك مع الجهات الفنية لمنع الذبح خارج المجازر وضبط وردع المخالفين، حيث بلغ عدد القضايا 45 قضية، بإجمالي المضبوطات 4435 كجم وقامت إدارة الأمراض المشتركة باختبار 606 حيوان لمرض السل البقري، وتم تحصين 38 ع. ب وعدد 7 ع.ج بلقاح عترة 19 وعدد 51 اغنام و3 ماعز بلقاح ريف 1.

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

تحصين 474 ألف و408 رأس ماشية بمحافظة البحيرة، فيتو

كما قامت وحدة الترقيم والتسجيل بترقيم وتسجيل 929 رأس ماشية وأغنام بنطاق المحافظة، وأيضا تم عمل 2 ندوة إرشادية بجناكليس وأبو حمص تضمنت ٤ موضوعات مختلفة عن تطوير مراكز تجميع الألبان وأهمية التحصينات والتلقيح الاصطناعي، بالإضافة إلى 43 ندوة إرشادية مسبقة ومصاحبة للجان التحصين ضد مرضي الحمي القلاعية وحمي الوادي المتصدع، وعملت إدارة التلقيح الصناعى بتلقيح ومتابعة الحمل لعدد 540 رأس ماشية ضمن المشروع القومى لتحسين السلالات المصرية.

ويأتي ذلك فى إطار جهود محافظه البحيره للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وذلك من خلال إجراء التحصينات الدورية وعمل القوافل البيطرية المجانية للقرى المحرومة بالإضافة إلى التسجيل والترقيم والتأمين على الماشية للعمل على تعظيم الإنتاج وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة.