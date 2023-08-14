خبير اقتصادى: الترويج لـ 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد الفجوة الاستيرادية

القطاع الصناعى، قال الدكتور علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالإكاديمية البحرية إن قيام الهيئة العامة للتنمية الصناعي بإلاعلان عن الترويج لنحو 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعي تسد فجوة استيرادية بقيمة 30 مليار دولار سنويًا خطوة جيدة بغرض الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة فى حوالى ١٤ محافظة وتوفير نحو ٧٩٠ قطعة أرض صناعية مرفقة بها للمستثمرين وتعتبر خطوة هامة للعمل على زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج المحلي الإجمالي وتقليل معدلات البطالة واستغلال الموارد المتاحة الاستغلال الأمثل.

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تقليل فاتورة الاستيراد

القطاع الصناعى ، وأكد فى تصريح خاص لـ فيتو أن هذه الفرص سوف تساهم فى تقليل فاتورة الاستيراد حتى لو بنسبة قليلة، مشيرا إلى أن الفجوة الموجودة فى قطاع الصناعة سوف تستمر نظرًا لقدرات تنافسية كبيرة لدى الدول الصناعية وامتلاكها للتكنولوجيا ولكن مصر تعمل على تقليل هذه الفجوة والسعى لتوطين الصناعة المحلية وأن يتم الاستيراد طبقًا للأولويات واحتياجات السوق.

أبرز معوّقات الصناعة

القطاع الصناعى، وتابع: تعمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية على حل أبرز معوّقات الصناعة والتي تتمثل في:

ضعف قدرة السلع الصناعية على المنافسة الداخلية أو العالمية.

التوجه العالمي لإلغاء حماية السلع المحلية.

ضآلة بعض الاستثمارات الموجهة للصناعة.

عدم تقيد بعض الصناعات بالمواصفات والمقاييس وإجراءات مراقبة الجودة.

ارتفاع التكاليف الإنتاجية بالمقارنة مع بعض الدول المتقدمة اقتصاديا بسبب انخفاض المستوى التكنولوجي والإنتاجي.

ضعف المؤسسات الصناعية، والأطر التنظيمية والتشريعية الخاصة بتطوير الإنتاج الصناعي وتسويقه.

محدودية الأسواق المحلية.

ارتفاع نسبة المنافسة في الأسواق الوطنية والعالمية.

محدودية وصول الكثير من الصناعات لأسواق الدول المتقدمة.

ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة وصعوبة توفير الأراضي الصناعية .

عدم القدرة على توفير مستلزمات الإنتاج من الخارج.

مشكلة المصانع المتعثرة.

وهو ما كان دافع للتحرك نحو إقامة مزيد من التعديلات على القوانين والتشريعات وتقديم مزيد من الحوافز للمصنعين، وبالأخص العمل على تقديم حوافز لصغار المصنعين.

أهم الصناعات فى مصر

وواصل حديثه قائلا: يمكن التركيز على أهم الصناعات فى مصر 1- صناعة الغذاء والمشروبات:

وتعتبر صناعة الغذاء والمشروبات من أهم الصناعات في مصر. يشمل إنتاج المنتجات الغذائية المختلفة مثل الألبان، واللحوم المعالجة، والعصائر، والمعجنات، والمشروبات الغازية. تعمل العديد من الشركات المصرية على تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير المنتجات إلى الأسواق العالمية.

2- صناعة الملابس والنسيج:

وتحظى صناعة الملابس والنسيج بشعبية كبيرة في مصر. تشمل الصناعة إنتاج الملابس الجاهزة والأقمشة المنسوجة والمفروشات والملابس الجلدية والأحذية. تتميز الصناعة المصرية في هذا القطاع بجودة المنتجات وتنوع التصاميم، مما يجذب العديد من العملاء في السوق المحلية والخارجية.

3- صناعة البناء والمواد الإنشائية:

وتشهد صناعة البناء والمواد الإنشائية نموًا مستدامًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج المواد الإنشائية مثل الأسمنت والطوب والألواح الخشبية والألمنيوم والزجاج. تستخدم هذه المواد في تشييد المباني السكنية والتجارية والصناعية، وتلبية احتياجات البنية التحتية المتنامية في مصر.

4- صناعة الكيماويات والأدوية:

وتعتبر صناعة الكيماويات والأدوية قطاعًا حيويًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج المواد الكيماوية المختلفة، مثل الأسمدة والمبيدات الزراعية، وكذلك صناعة الأدوية البشرية والبيطرية. تسهم هذه الصناعة في تلبية احتياجات الزراعة والصحة في البلاد وتدعم الاقتصاد المصري.

5- صناعة السيارات والمركبات:

وتشهد صناعة السيارات والمركبات نموًا ملحوظًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج السيارات والشاحنات والحافلات والدراجات النارية وقطع الغيار. تستفيد الشركات المصرية من التكنولوجيا المتقدمة والشراكات الدولية لتطوير صناعة السيارات وتلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية.

6- تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (تكنولوجيا المعلومات):

وتشهد صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات نموًا سريعًا في مصر. تشمل هذه الصناعة تطوير البرمجيات وتقنيات الشبكات والحلول الرقمية المتقدمة. تعمل الشركات المصرية على تقديم حلول تقنية مبتكرة وتطوير البنية التحتية التكنولوجية لتعزيز التحول الرقمي في المجتمع.

7-الطاقة المتجددة:

وتشهد صناعة الطاقة المتجددة تطورًا مستدامًا في مصر. تشمل الصناعة إنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، وتلبية الاحتياجات البيئية للطاقة. تعمل الحكومة المصرية على تشجيع الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة وتعزيز الاستدامة البيئية.



8- الصناعات التحويلية:

وتسمى أيضًا بالصناعات التصنيعية أو الصناعات الثانوية. تعتمد هذه الصناعات على تحويل المواد الخام إلى منتجات نهائية. يمكن أن تشمل الصناعات التحويلية مثل التصنيع الآلي، وصناعة الآلات، والمعادن، والصناعات الكهربائية والإلكترونية. تعد الصناعات التحويلية محورًا هامًا في الاقتصاد المصري، حيث تسهم في توفير فرص العمل وتحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.