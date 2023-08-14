الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

الفيوم تعلن انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان

جانب من التدريب،
جانب من التدريب، فيتو

أعلنت محافظة الفيوم، عن انطلاق البرنامج التدريبي لتعزيز حقوق الإنسان وعلاقتها بالتنمية المستدامة فى ظل التكنولوجيا الحديثة، اليوم الاثنين بالقاعة الكبرى بديوان عام محافظة الفيوم، وتنظمه وحدة حقوق الإنسان بالمحافظة برئاسة  حمادة روبي، فى الفترة من 14 إلى 23 أغسطس الجاري.

 

الهدف من البرنامج

وقال الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إن البرنامج التدريبي لوحدة حقوق الإنسان بالمحافظة، الذي انطلق اليوم،  يهدف إلى بناء قدرات وصقل وتنمية مهارات، عدد من المتدربين، يمثلون العاملين بديوان عام المحافظة، ومديريات الخدمات، ومراكز المدن، والأحياء، والوحدات المحلية، والجمعيات الأهلية، المعنيين بمجال حقوق الإنسان.

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وأشار معاون محافظ الفيوم، إلى أن البرنامج التدريبي بدأ بمحاضرة للدكتورة هبة مغيب مدير مركز التخطيط والتنمية الصناعية بمعهد التخطيط القومى، رئيس قطاع التخطيط الإقليمى بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بعنوان التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة، وتضمنت الندوة التعريف بالتنمية المحلية وأهميتها وعلاقتها بالتنمية المستدامة، إلى جانب التعريف بالتخطيط الاستراتيجى ووظيفته ودوره فى التنمية الاستراتيجية، والتعريف بأهمية حقوق الإنسان ومسارات التطوير لبناء القدرات، كما تم مناقشة العديد من تساؤلات واستفسارات المشاركين بالدورة التدريبية من مختلف المديريات والرد على استفساراتهم.

 

محتوي البرنامج

وأضاف، أن البرنامج التدريبي شمل، محاضرة عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ألقاها الدكتور محمود السعيد محمود عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، كما تتضمن فترة التدريب محاضرات لمحاضرين متخصصين من أساتذة الجامعات والمعنيين بحقوق الإنسان بموضوعات: الوعى المعلوماتى والأمن السيبرانى فى الجمهورية الجديدة، ومهارات إتقان لغة الإشارة، والمواطنة الرقمية وحقوق الإنسان، وتمكين الأسر الأولى بالرعاية للحاق بركب التنمية، والتقنيات الرقمية الناشئة ومستقبل الأعمال فى المؤسسات، والتنمية المستدامة " المفاهيم والمصطلحات"، وحقوق الإنسان ومضمون الالتزام بحمايته وطبيعته، والتغيرات المناخية، وتطبيقات الذكاء الصناعى وتأثيرها على أمن المعلومات، ومفهوم الأمن القومى، والعدالة والتنمية وحقوق الإنسان.

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