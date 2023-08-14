مصرع طفل غرقا فى ترعة الكداية بأطفيح

لقى طفل مصرعه غرقا بترعة الكداية في منطقة أطفيح جنوب محافظة الجيزة، أثناء الاستحمام هربا من حرارة الجو.

غرق طفل في ترعة بأطفيح

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة تلقت بلاغا من الأهالى يفيد بغرق طفل أثناء السباحة بترعة الكداية بدائرة مركز شرطة أطفيح وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ النهري "غطاسين" لمكان الواقعة

البحث عن طفل غرقا بترعة أطفيح

واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان فى غرق طفل بترعة الكداية للوقوف على ملابسات الواقعة والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

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وتمكنت قوات الإنقاذ من انتشال الجثة وتم نقلها الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الغرق

والغرق هو موت ينتج عن الاختناق بالماء أو السوائل الأخرى، ويمكن للشخص الذي لا يعرف السباحة أن ينجو من الغرق بالطفو على سطح الماء، ويتحقق الطفو بالاستلقاء على الظهر، وترك الجسم في حالة استرخاء، وعادةً يفشل الشخص في التمكن من الطفو، ويكون السبب في هذه الحالة هو الخوف الذي يؤدي إلى تصلب الجسم وغطسه، وبعد الغطس بزمن يقل عن دقيقتين، يدخل الشخص في غيبوبة، ولكن الموت لا يحدث.

ويعتبر الغرق، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، هو السبب الرئيسي الثالث للوفاة في العالم، وهو ما يمثل 7٪ من جميع الوفيات الناجمة عن الإصابات ذات الصلة به (طبقا لتقديرات إحصائيات الوفيات غرقا 388،000 في عام 2004، باستثناء تلك التي تعزى إلى الكوارث الطبيعية، علمًا بأن 96٪ من هذه الوفيات تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.