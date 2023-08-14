الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير بالبحيرة (صور)

نقل 2648 طن قمامة
نقل 2648 طن قمامة لمصانع التدوير بالبحيرة، فيتو

شهدت الوحدات المحلية بمدن ومراكز محافظة البحيرة حملات نظافة مكبرة أسفرت عن نقل 2648 طن قمامة ومخلفات من المقالب الوسيطة لمصانع التدوير الواردة من كافة الهندسات عبارة عن ( 90 طنا بالدلنجات - 140 طنا بإيتاي البارود - 130 طنا بأبو حمص - 100 طن بوادي النطرون - 160 طنا بالمحمودية - 750 طنا بدمنهور - 860 طنا بكفر الدوار - 120 طنا بحوش عيسى - 110 أطنان برشيد - 180 طنا بكوم حمادة ).

نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو

ويأتى ذلك فى إطار خطة المحافظة للنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية  ولخلق بيئة نظيفة للمواطنين والتأكيد على الواجهة الحضارية المميزة للمحافظة.
 

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ويأتي أيضا تنفيذا لتوجيهات الدكتورة  نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة بضرورة استمرار وتكثيف حملات النظافة أولًا بأول بجميع مدن ومراكز المحافظة، للحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري  للشوارع والميادين والصحة العامة للمواطنين. 


وفي إطار منفصل، قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدي الخضر وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطري وتحت إشراف سمير البلكيمى بتنفيذ عدة حملات تموينية على المخابز والأسواق، أسفرت عن ضبط 5 أطنان كبدة مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل أحد الثلاجات ومحل جزارة يعرض للبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بمركز كفر الدوار.

نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو
نقل 2648 طن قمامة من المقالب الوسطية لمصانع التدوير  بالبحيرة، فيتو

وبحملات مماثلة بمراكز المحمودية وأبو حمص وإدكو تم ضبط مخبزين قاما بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 27 جراما و22 جراما للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليهم وغلقهم لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين ومخبزين تصرفا فى 12 شيكارة دقيق بلدى مدعم عن طريق البيع بالسوق السوداء لتحقيق ربح غير مشروع و8 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن، كما تم تحرير محضر لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف.
 

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