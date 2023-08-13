وزير الأوقاف يشكر السيسي على رعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين

يتوجه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وجميع قيادات الوزارة وجميع العاملين بها بكل الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تفضله برعاية المؤتمر الدولي الرابع والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف الذي سيعقد في الفترة من (9 - 10) سبتمبر 2023م بإذن الله تعالى تحت عنوان: "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني.. بين الاستخدام الرشيد والخروج عن الجادة".

Advertisements

ويؤكد أ.د محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لمؤتمر "الفضاء الإلكتروني والوسائل العصرية للخطاب الديني" دعم كبير للفكر الوسطي على المستوى الدولي، كما أنه دعم كبير لحسن استخدام الوسائل الحديثة والعصرية في المجال الدعوي.

اقتحمت وزارة الأوقاف عالم الفضاء الإلكتروني بقوة من خلال (35) صفحة وموقعًا وقناة على مواقع التواصل الاجتماعي والفضاء الإلكتروني، فضلًا عن مواقع وصفحات المديريات والإدارات التي نشطت نشاطًا كبيرًا، وذلك على النحو التالي:

أولًا: الصفحات التابعة لوزارة الأوقاف على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك

1. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف المصرية:

2. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف:

3. الصفحة الرسمية للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية:



4. صفحة وعي

5. الصفحة الرسمية لأكاديمية الأوقاف الدولية

6. الصفحة الرسمية لهيئة الأوقاف المصرية

7. الصفحة الرسمية لمستشفى الدعاة

8. صفحة مجلة الفردوس

9. صفحة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف

10. صفحة محبي العالم الجليل محمد مختار جمعة

11. صفحة الإعجاز الرباني في الكون

12. صفحة أطفالنا

13. صفحة عشاق اللغة العربية

14. صفحة لغة الإشارة

15. صفحة مراكز الثقافة الإسلامية التابعة لوزارة الأوقاف

16. صفحة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف

17. صفحة "موفدو الأوقاف المصرية"

18. صفحة "إعلام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية"

19. صفحة أصدقاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية "أبناؤنا الوافدون"



-إعلانات-



20. صفحة "المراكز الإسلامية بالخارج"





ثانيًا: المواقع التابعة لوزارة الأوقاف

21. الموقع الرسمي لوزارة الأوقاف أوقاف أونلاين





22. الموقع الرسمي لوزير الأوقاف





23. الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

24. الموقع الرسمي لهيئة الأوقاف المصرية





25. الموقع الرسمي لأكاديمية الأوقاف الدولية

26. الموقع الرسمي للمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف





ثالثًا: القنوات التابعة لوزارة الأوقاف على يوتيوب

27. قناة منبر التجديد





28. قناة وزير الأوقاف (Dr.MokhtarGomaa)





29. قناة وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة





رابعًا: الصفحات الرسمية على تويتر / انستجرام

30. الصفحة الرسمية لوزارة الأوقاف تويتر

31. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف تويتر





32. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف انستجرام





33. الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف تيك توك





خامسًا: القنوات الصوتية

34. ساوند كلاود

35. تليجرام





سادسًا: صفحات المديريات الأكثر نشاطًا

36. مديرية أوقاف الشرقية





37. مديرية أوقاف البحيرة





38. مديرية أوقاف دمياط





39. مديرية أوقاف أسوان





40. مديرية أوقاف القليوبية





سابعًا: صفحات الإدارات الأكثر نشاطًا

41. إدارة أوقاف الشروق بالقاهرة





42. إدارة أوقاف الدخيلة والعجمي بالإسكندرية





43. إدارة أوقاف شطورة بسوهاج





44. إدارة أوقاف العدوة بالمنيا





45. إدارة أوقاف إيتاي البارود ثان بالبحيرة



نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد، أخبارالمحافظات، أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.