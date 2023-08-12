السبت 12 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزير الدفاع والإنتاج الحربى يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد

وزير الدفاع يكرم
وزير الدفاع يكرم قادة القوات المسلحة المحالين للتقاعد، فيت

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أمضوا مدة خدمتهم بالقوات المسلحة وأحيلوا إلى التقاعد فى الأول من يوليو 2023،  وذلك بحضور الفريق  أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة وأسرهم.

وقام القائد العام بتقليد القادة المكرمين وسام الجمهورية من الطبقة الثانية الذى صدق على منحه لهم السيد الرئيس  عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة تقديرًا لجهودهم الوطنية المخلصة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة.


وألقى أقدم القادة المكرمين كلمة أعرب خلالها عن الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من دعم لا محدود خلال سنوات عملهم ساعدهم على العمل بكل إخلاص وتفانى مشيرًا إلى أنهم نذروا أنفسهم لخدمة الوطن والدفاع عنه لتظل القوات المسلحة دائمًا نموذجًا للعطاء للوطن جيلًا بعد جيل.
 

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تكريم قادة القوات المسلحة المتقاعدين 

ونقل الفريق أول  محمد زكى تحية وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للقادة الذين أمضوا رسالتهم داخل القوات المسلحة بكل الصدق والإخلاص والأمانة.


وأشاد القائد العام بالقادة المكرمين الذين كانوا نموذجًا يُحتذى به فى الإنضباط والإلتزام والعمل من أجل رفعة الوطن وحماية مقدساته، مشيرًا إلى أن تجديد مسئولية القيادة ونقلها من جيل إلى جيل من التقاليد العسكرية التى تحرص عليها القوات المسلحة التى ستظل بعطاء وتضحيات رجالها تدافع عن الوطن وتذود عن مصالحه العليا.
 

كما وجه الشكر لأسر القادة المكرمين لما تحملته من مسئولية إجتماعية كبرى فى توفير المناخ الملائم لإستكمال مسيرة العمل والعطاء بكل تفانى وإخلاص وحب للوطن.
 

الفريق اول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحرب الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة

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