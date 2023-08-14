دبلوماسي يكشف سر استضافة إثيوبيا للمفاوضات بين القوى المدنية السودانية

قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام المساعد الأسبق لمنظمة الوحدة الأفريقية، إن اجتماع القوى المدنية السودانية الذي تستضيفه إثيوبيا لا يمثل كل الفصائل السياسية في الخرطوم.

اجتماع القوى المدنية السودانية في إثيوبيا

وأضاف السفير أحمد حجاج أنه لا جدوى من أي اجتماع لا يضم كل الفصائل السودانية وعلى رأسها القوتين العسكريتين الجيش والدعم السريع.

وأكد حجاج على أنه لا جدوى من هذا الاجتماع، موضحا أن هدف إثيوبيا من ذلك هو إظهار نفسها كطرف فاعل في الأزمة، أو محاولة كسب ورقة للضغط في المستقبل من خلال دعم فصيل سوداني، في بعض الملفات العالقة مع الخرطوم خاصة فيما يتعلق بأزمة أرض الفشقة.

وتستضيف العاصمة الإثيوبية أديس أبابا اليوم الاثنين، اجتماعا للقوى المدنية والسياسية في السودان، سعيا لإيجاد حل للأزمة التي تشهدها البلاد.



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مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا

ومن جانبه ذكر القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

وأكد المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".



ومن المقرر أن يعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم الاثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.



تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع

وياتي ذلك بينما تجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة لعناصر قوات الدعم السريع السريع بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.

