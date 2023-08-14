الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

رفع فيلم مطرح مطروح من السينمات خلال يومين

فيلم مطرح مطروح،
فيلم مطرح مطروح، فيتو

تراجع فيلم “مطرح مطروح” في شباك تذاكر السينما بشكل كبير جدًا خلال الأيام الماضية، ووصل أمس الأحد إلى أسوأ رقم له منذ عرضه بالسينمات، حيث حقق بالأمس إيرادات بلغت 998 جنيها فقط.

ومع طرح ثلاثة أفلام جديدة في السينمات اليوم وغدًا، فمن المتوقع أن يكون الثلاثاء هو آخر أيام عرض الفيلم، خاصة وأنه لا يحقق إيرادات تذكر ويحجز قاعات عرض بلا جمهور، مع ازدحام السينمات بعدد كبير من الأفلام.

 

حرب على قاعات العرض

ويعرض حاليًا ثمانية أفلام في دور العرض من ضمنها “مطرح مطروح”، وسيبدأ عرض فيلم “خمس جولات” بداية من الغد، ويقام عرضه الخاص اليوم، كما يقام عرض خاص لفيلمين غدًا وهما “العميل صفر" و"وش في وش"، وتبدأ السينمات في عرضهما بعد غد، ليصبح عدد الأفلام 11 فيلما.

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لذلك سيتم استبعاد بعض الأفلام من دور العرض أقربها فيلم “مطرح مطروح”، لترك قاعات عرض أكثر للأفلام الجديدة والأفلام القديمة التي تحقق إيرادات.

 

إيرادات الفيلم

وعلى الرغم من أن الفيلم بدأ عرضه في السينمات منذ ما يقرب من شهر، وبالتحديد في 19 يوليو الماضي، إلا أنه لم يتخطى حاجز الـ 3 ملايين جنيه، واكتفى حتى الآن بجمع 2 مليون و700 ألف جنيه.

 

قصة الفيلم

وتدور أحداث فيلم "مطرح مطروح" في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينيات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراع بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

 

فريق عمل الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم بجانب الفنان كريم عفيفي، كل من محمود حميدة، وشيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

 

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