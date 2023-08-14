الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

القبض على المتهمين بقتل شاب في مشاجرة بالشرقية

امن،فيتو
امن،فيتو

نشبت مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص بدائرة مركز شرطة أبوحماد محافظة الشرقية بسبب خلافات بينهم مما أسفر عن مقتل مواطن إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر وإصابة أخر.

وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهمين وجرى نقل جثة المتوفى لمشرحة المستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 8 أشخاص في مشاجرة بالعزبة الشرقية بمدينة الحمام

بداية الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى أبوحماد المركزى باستقبال شخص يدعى"محمود.م.ال"31 عاما (عامل) جثة هامدة إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر فيما أصيب شخص آخر يدعى "شعبان.ع.ال"41 عاما مصابا بجرح بالبطن وحالته مستقرة.

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 جرى التحفظ على جثمان المتوفى بثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى ونقل المصاب لإحدى المستشفيات الأخرى لتلقي العلاج اللازم وتمكنت القوات من ضبط المتهمين وتولت النيابة التحقيق.
 

عقوبة البلطجة

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.
 

وطبقًا لقانون العقوبات تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.


بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

 

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