القصة الكاملة لوفاة سيدة في مشاجرة بالشرقية

قررت نيابة ديرب نجم العامة فى محافظة الشرقية التصريح بدفن جثة ربة منزل لقيت حتفها جراء سقوطها أرضا فى مشاجرة بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، وجرى تسليم الجثمان لذويها تمهيدا لدفنها بمسقط رأسها.

كما طلبت النيابة العامة تحريات المباحث لمعرفة أسباب المشاجرة، واستدعاء شهود الواقعة.

إخطار مديرية الأمن

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية تلقت إخطارا من غرفة عمليات النجدة بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى باستقبال سيدة تدعي"حنان.ج.ع "50 عاما ربة منزل مقيمة بنطاق مركز ديرب نجم (جثة هامدة).

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وبانتقال ضباط مباحث المركز إلى محل الواقعة، وبالفحص تبين نشوب مشادة لفظية بين زوج المجنى عليها ويدعى “محمد.س.م”52 عاما (سائق تروسيكل) وبين شخص آخر يدعى “إبراهيم.ع.غ” 50 عاما (معلم) بسبب خلافات على الأجرة وحال حضور زوجة الأول دفعها الأخير بقوة فسقطت أرضا مغشيا عليها لتفارق الحياة في الحال.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم وجرى نقل جثمان المتوفية لثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي والتحفظ عليه تحت تصرف النيابة العامة، والتى طلبت انتداب الطب الشرعى لمعاينة الجثمان وتشريحه لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها والأداة المستخدمة فى الوفاة.

دور الطب الشرعي

ويعتبر الطب الشرعي هو حلقة الوصل بين الطب والقانون، وذلك لتحقيق العدالة بكشف الحقائق مصحوبة بالأدلة الشرعية.

فالطبيب الشرعي في نظر القضاء هو خبير مكلف بإبداء رأيه حول القضية التي يوجد بها ضحية سواء حيا أو ميتا.

وأغلب النتائج التي يستخلصها الطبيب الشرعي قائمة على مبدأ المعاينة والفحص مثل معاينة ضحايا الضرب العمديين، ضحايا الجروح الخاطئة، ومعاينة أعمال العنف من جروح أو وجود آلات حادة بمكان وجود الجثة، ورفع الجثة وتشريحها بأمر من النيابة العامة.

كما أن الطبيب الشرعي لا يعمل بشكل منفصل وإنما يعمل وسط مجموعة تضم فريقا مهمته فحص مكان الجريمة، وفريقا آخر لفحص البصمات، وضباط المباحث وغيرهم، وقد يتعلق مفتاح الجريمة بخدش ظفري يلاحظه الطبيب الشرعي، أو عقب سيجارة يلتقطه ويحل لغز الجريمة من خلال تحليل الـDNA أو بقعة دم.

وهناك الكثير من القضايا والوقائع يقف فيها الطب الشرعي حائرا أمامها لأن هناك قضايا يتعين على الطب الشرعي بها معرفة كيفية الوفاة، وليس طبيعتها من عدمه.

ولا يقتصر دور الطب الشرعي على تشريح الجثث أو التعامل الدائم مع الجرائم، ولكنهم يتولون الكشف على المصابين في حوادث مختلفة لبيان مدى شفائهم من الإصابات، وما إذا كانت الإصابة ستسبب عاهة مستديمة، مع تقدير نسبة العاهة أو العجز الناتج عنها.