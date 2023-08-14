بعد عودته إلى الأهلى، بطولات وأرقام صلاح محسن مع القلعة الحمراء

الأهلى، أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بناء على طلب من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق إلى معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كيلوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.

انضمام صلاح محسن إلى الأهلى

وانضم صلاح محسن إلى الأهلى فى عام 2018 قادما من صفوف فريق إنبى في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 40 مليون جنيه وبعدها لعب على سبيل الإعارة مع فريق سموحة السكندرى قبل أن يعود مجددا إلى النادي الأهلي في موسم 2020-2021 ثم ينتقل إلى سيراميكا كيلوباترا على سبيل الإعارة مطلع الموسم الماضي قبل أن يتقرر عودته مرة أخرى إلى القلعة الحمراء بداية من منافسات الموسم القادم 2023-2024.

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بطولات صلاح محسن مع الأهلى

وتوج صلاح محسن مع الأهلى بـ 7 بطولات بواقع بطولتين للدورى الممتاز ولقب وحيد لكأس مصر ومثله للسوبر المحلى إلى جانب الحصول على لقب دوري أبطال افريقيا مرة واحدة وكأس السوبر الافريقي مرتين وشارك مع الأهلى فى بطولة كأس العالم للأندية مرتين متتاليتين في قطر 2021 والامارات 2022 وحصد فيهم الأهلى على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

92 مباراة لصلاح محسن مع الأهلى

وشارك صلاح محسن مع الأهلى فى 92 مباراة استطاع إحراز 17 هدفا بمختلف البطولات بواقع 5 أهداف في دوري أبطال أفريقيا و10 أهداف في الدوري الممتاز وهدف وحيد في كأس السوبر المصري، ومثله في كأس السوبر الأفريقي.

قام صلاح محسن مهاجم الأهلي بإعادة نشر رسالة أحد جماهير الأهلي له عبر ستوري صفحته على انستجرام حيث قال فيها: احذروا لقد عاد البطل.

من جهة أخرى قالت مصادر ان هناك ترحيب داخل القلعة الحمراء برحيل محمد شريف مهاجم الأهلي إلي الخليج السعودي.

أضافت: الأهلي يبحث في الوقت الحالي عن تحقيق أكبر مكسب مالي في الصفقة وايضا تأمين موقفه لتجنب عودة اللاعب إلي الدوري المصري مستقبلا عبر بوابة الزمالك أو بيراميدز.

وأوضحت: الأهلي سيضع بندا بالحصول علي رقم مالي ضخم حال عودة اللاعب إلي مصر عبر بيراميدز أو الزمالك ولكن هذه المرة دون ثغرات كما حدث في العقد السابق عند بيع عبد الله السعيد إلي أهلي جدة السعودي وعودته بعدها الي بيراميدز.

ورفض محمد شريف مهاجم الأهلي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم مؤكدا رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلى



وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.



سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلي الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.