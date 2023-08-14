الأهلى ينظم حفلا لتكريم نجومه بمختلف الألعاب

الأهلى، قرر مسؤولو النادى الأهلى تنظيم حفل لتكريم جميع اللاعبين بمختلف الألعاب الرياضية بالنادي وذلك بعد النجاحات الكبيرة التي حققها خلال منافسات الموسم الماضي.

واستقر مسؤولو النادى الأهلى على تنظيم الحفل يوم 23 أغسطس الجاري وذلك قبل بدء الفريق الرياضية بالنادي الاستعداد لمنافسات الموسم القادم 2023-2024.

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موعد كأس السوبر الأفريقي

من ناحية أخرى ينتظر مسئولو النادي الأهلي وصول خطاب رسمي بموعد كأس السوبر الأفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري.

وكانت تقارير صحفية سعودية أكدت إقامة المباراة في السعودية يوم 15 سبتمبر المقبل ولكن الأهلي ينتظر إخطارا رسميا بموعد ومكان المباراة من أجل إبلاغ قطاع الكرة والجهاز الفني للفريق.

وأنهى النادي الأهلي كافة الترتيبات الخاصة برحلة الفريق المرتقبة إلى النمسا لخوض معسكر الإعداد للموسم الجديد.

وعلمت فيتو أن الجهاز الإداري أنهى كافة إجراءات السفر بعد الحصول على تأشيرات بعثة الفريق لخوض معسكر النمسا الذي يبدأ يوم 28 أغسطس الجاري وحتي ٦ سبتمبر المقبل.

وفى سياق آخر قالت مصادر إن هناك ترحيبا داخل القلعة الحمراء برحيل محمد شريف مهاجم الأهلي إلى الخليج السعودي.

أضافت: الأهلي يبحث في الوقت الحالي عن تحقيق أكبر مكسب مالي في الصفقة وايضا تأمين موقفه لتجنب عودة اللاعب إلى الدوري المصري مستقبلا عبر بوابة الزمالك أو بيراميدز.

وأوضحت: الأهلي سيضع بندا بالحصول على رقم مالي ضخم حال عودة اللاعب إلى مصر عبر بيراميدز أو الزمالك ولكن هذه المرة دون ثغرات كما حدث في العقد السابق عند بيع عبد الله السعيد إلى أهلي جدة السعودي وعودته بعدها الي بيراميدز.

ورفض محمد شريف مهاجم الأهلي تمديد عقده الذي ينتهي بنهاية الموسم القادم مؤكدا رغبته في الرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في ميركاتو الصيف الجاري.

أسباب رحيل محمد شريف عن الأهلى



وكشفت مصادر مقربة من اللاعب أنه استند إلى ثلاثة أسباب في طلب الرحيل أولها رغبته في المشاركة بشكل أساسي وهو ما يتعذر بسبب عدم كونه رقم 1 في ترتيب المهاجمين حيث يتواجد قبله محمود كهربا.

السبب الثاني أن اللاعب يرغب في خوض تجربة احترافية خارجية من أجل تأمين مستقبله ومع ارتفاع المقابل المادي الذي سيحصل عليه في الدوري السعودي.



سبب ثالث وهي رغبة اللاعب في أن يستفيد النادي من مقابل بيعه في الموسم الجديد بدلا من رحيله نهاية الموسم مجانا خاصة وأن عقده ينتهي بنهاية الموسم القادم ويحق له التوقيع في يناير دون الرجوع للأهلي.

وقالت مصادر داخل الأهلي إن محمد شريف اقترب من الرحيل إلى الخليج السعودي ولكن هناك اشتراطات مالية وتسويقية معينة طلبها النادي للموافقة علي رحيل اللاعب.

خالد بيبو يعلم ضم صلاح محسن لقائمة الأهلي



من ناحية أخرى أعلن خالد بيبو مدير الكرة الجديد بالنادي الأهلي عن انضمام صلاح محسن إلى قائمة الفريق في الموسم الجديد وذلك بتعليمات من المدير الفني للفريق السويسري مارسيل كولر ومن المقرر سفر صلاح محسن رفقة الفريق في معسكر النمسا المقبل.

وعاد صلاح محسن إلى الأهلي من جديد بعدما كان معارا لفريق سيراميكا كليوباترا وتوج معهم مؤخرا ببطولة كأس الرابطة.