الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

القبض على عصابة سرقة السيارات فى السلام

المتهمين، فيتو
المتهمين، فيتو

تمكنت الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات وبيعها في مدينة السلام.

رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة  تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا تضرر أحد الأشخاص من قيام مجهول بسرقة سيارة شقيقه بالقاهرة.


وبالفحص تبين أنه بتاريخ 4 أغسطس تلقي قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس) باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها بدائرة القسم.     
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ( شخصين – لهما معلومات جنائية – مقيمان بدائرة قسم شرطة المرج).

Advertisements

المتهمين، فيتو

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم "الهارب" وواقعة سرقة سيارة أخرى.

وأضاف بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات، وأقر بتصرفه فى السيارة المستولى عليها بالبيع لدى عميله "سيئ النية" (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) تم ضبطه وبحوزته السيارة المُبلغ بسرقتها.

 

 وبمواجهته بأقوال المتهم المضبوط أيدها، وقد تمكنت الأجهزة الأمنية من العثور على السيارة محل الواقعة الأخرى. 

وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين واتهموه بالسرقة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني.

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فأكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان في معامل أو حوانيت من استخدموهم أو في المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء في العربات أو المراكب أو على دواب الحمل، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد أتباعهم، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب في أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية

أمن القاهرة مدينة السلام السلام قسم شرطة السلام أول سرقة السيارات

مواد متعلقة

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي

إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ملاكي بالرصيف أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة متحللة داخل شقة بالهرم

استغل نومهم وسكب البنزين بالشقة، تفاصيل جديدة في مقتل وإصابة 12 شخصا بعين شمس

القبض على أبطال فيديو مشاجرة مدينة نصر

مصرع شاب دهسه قطار العياط

إخماد حريق نشب داخل مخزن أخشاب فى فيلا بالتجمع الأول (صور)

القبض على عصابة سرقة السيارات وتقطيعها لأجزاء في التجمع الأول

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، استعلم الآن من موقع الوزارة

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، 85% للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الحد الأدنى لشعبة الأدبي في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية