الإثنين 14 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

بالأرقام، أبرز أنشطة وزارة العمل بعد مرور عام على تولي حسن شحاتة الحقيبة الوزارية

حسن شحاتة وزير العمل،فيتو
حسن شحاتة وزير العمل،فيتو

أصدرت وزارة العمل اليوم الإثنين "إنفوجرافًا" يَرصُد بالأرقام أبرز الأنشطة، خلال عام، وذلك بمُناسبة مرور سنة على تولي وزير العمل حسن شحاتة حقيبة "العمل"، وتأديته- في مثل هذا اليوم-  اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وحرص وزير العمل منذ تولي" حقيبة العمل "على إطلاق توجيهات مباشرة إلى جميع العاملين بالديوان العام، والإدارات المركزية، ومديري المديريات، بتفعيل وترسيخ ثقافة الثقة بين المواطن والوزارة، من خلال التعامل بمصداقية في تقديم الخدمات للمواطنين. 

Advertisements

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو


ويرصد الإنفوجراف الدور الذي لعبته الوزارة خلال هذا العام- في الفترة من 14 أغسطس 2022،وحتى 14 أغسطس 2023- في تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في المشاركة في تخفيض نسبة البطالة، وتقديم الرعاية والحماية للعمال للمصريين بالخارج، ودعم العمالة غير المنتظمة،ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، والتعاون مع شركاء التنمية في الداخل والخارج لتعزيز علاقات العمل، والتركيز على ملف تدريب الشباب على مهن يحتاجها "السوق"..

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

كما لعبت الوزارة دورًا في المحافل العربية والدولية،وهو ما شهدت به منظمة العمل الدولية لعام 2023 بعدم إدراج مصر على قائمة الملاحظات الدولية..

 

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

أرقام ومعلومات مباشرة وموجزة يرصدها "الإنفوجراف" في كافة ملفات وقضايا العمل..

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الخدمات للمواطنين الرئيس عبد الفتاح السيسي العمالة غير المنتظمة دمج ذوي الهمم دعم العمالة غير المنتظمة منظمة العمل الدولية وزير العمل حسن شحاتة وزارة العمل

مواد متعلقة

وزارة العمل: مراصد إلكترونية لسوق العمل الإقليمية بالأقصر وقنا

وزارة العمل: جلسة لتقييم الأثر البيئي لمشروع القطار السريع بالبحر الأحمر

وزير العمل: توجيهاتي للمُلحقين العُماليين حماية ورعاية عمالنا في الخارج

وزير العمل: ملياران و191 مليون جنيه دعمًا لـ 423 ألفًا و523 عاملًا في 3970 منشأة

الأكثر قراءة

تنسيق المرحلة الثانية 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة العلمية

نتيجة تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2023، الطب 91.34 % والصيدلة 89.51%

إعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات 2023 (بث مباشر)

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023، استعلم الآن من موقع الوزارة

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، 85% للهندسة و83.41% للتخطيط العمراني

رابط نتيجة المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023

المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023، الأماكن الشاغرة لطلاب الشعبة الأدبية

تنسيق الجامعات 2023، خطوات معرفة نتيجة المرحلة الأولى عن طريق الرابط (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

ماسك أم زوكربيرج، من يتهرب من النزال المرتقب بين مالك فيس بوك وتويتر

مارك زوكربيرج يهاجم إيلون ماسك بسبب النزال المرتقب

وفاة أردني أقسم منذ نصف قرن ألا يشرب الشاي إلا في القدس بعد تحريرها

سيناتور أمريكي: نجل بايدن مدمن مخدرات

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين، المؤشر الرئيسي بالبورصة المصرية 14-8-2023

4 جنيهات ارتفاعًا في سعر اللبن المعبأ، وهذه أسعار الألبان ومنتجاتها بالأسواق

أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الإثنين 14-8-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 14-8-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

الحد الأدنى لشعبة الأدبي في المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

تفسير حلم بكاء الزوج في المنام وعلاقته بانتهاء كافة المشاكل والأزمات

صيغة دعاء النبي في قيام الليل

المزيد
الجريدة الرسمية