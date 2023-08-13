الأحد 13 أغسطس 2023
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أخبار مصر

وزارة العمل: مراصد إلكترونية لسوق العمل الإقليمية بالأقصر وقنا

وزارة العمل،فيتو
وزارة العمل،فيتو

تابعت الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل بوزارة العمل إطلاق التجربة الأولى للرصد الإلكترونى وتكوين الهيكل التنظيمى لمراصد سوق العمل الإقليمية،وذلك على مدار 4 أيام بمديريتى عمل الأقصر وقنا بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى WFP  وذلك لتطوير آليات جمع البيانات باستخدام أجهزة التابلت من خلال تصميم برنامج يحتوى على قواعد تنقية الأخطاء وإرسال البيانات اللحظية أول بأول لتغذية تطوير وتفعيل المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل وأعداد معمل لإستقبال البيانات ومتابعتها.

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وأوضحت عبير فؤاد مدير عام الإدارة العامة لمعلومات سوق العمل تفاصيل دورة تدريبية استهدفت تحديث قاعدة بيانات المنشآت التي تضم 10 عمال فأكثر، حيث بلغ حجم المنشآت المستهدفة بالأقصر 268 منشأة، وفى قنا 174 منشأة، كما جرى خلال الدورة التطبيق العملى للعاملين المدربين بوحدة الرصد الميدانى بمكاتب التشغيل على استيفاء الاستمارة الإلكترونية لبرنامج سوق العمل مع أصحاب الأعمال بالتابلت حيث تم توفير 17 جهاز تابلت وشاشات ذكية لعرض مؤشرات سوق العمل.

 

سياسات التخطيط المستقبلي للقوى العاملة

وأضافت المدير العام عُقد لقاء مع أصحاب الأعمال وممثلين من مديرى الموارد البشرية بالمنشآت بكل مديرية لتوعيتهم بأهمية دقة البيانات والمعلومات ودعم الثقة بمشاركة  بياناتهم الصحيحة لإتاحة اﻷدﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﺘﺨﺬي اﻟﻘﺮار ﻟﺮﺳﻢ سياسات التخطيط المستقبلي للقوى العاملة الخاصة بالتعليم والتدريب والتشغيل وخفض معدلات البطالة، كما اتفق الجميع من أصحاب الأعمال على إحتياجهم المستقبلي إلى أكساب الشباب بالمهارات التكنولوجية والمهارات الحياتية وخاصة مهارة التواصل والمهارات الفنية لكل مهنة وخاصة مهن القطاع السياحى بالأقصر.

 

القطاع الخاص

وأكدت أن ذلك يأتي في ظل الجمهورية الجديدة التى وشراكة  القطاع الخاص الشريك الرئيسى في العمل مع الحكومة، من أجل التعرف على احتياجاتهم من العمالة الفنية المدربة لتصميم برامج لتأهيل الشباب طبقًا للمهارات المطلوبة لرفع مستوى الإنتاجية داخل المنشآة وانعكاس ذلك على زيادة الناتج المحلى القومى وخلق إقتصاد قوى تنافسى، وﺗﻌﺰﻳﺰ وﺻﻮل اﻟﺸﺒﺎب ﻟﻔﺮص ﻋﻤﻞ ﻻﺋﻘﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆ بفرص العمل المستقبلية، وإطلاق مبادرة للحوار حول التشغيل على المستوى الإقليمي مع الأطراف المعنية.

 

مديرية العمل بالأقصر

وأشارت المدير العام، الى ان برنامج المتابعة استمر لمدة  4 أيام بحضور عطيات أبو زيد باحث أول بالإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولية، وأحمد جابر مدير مديرية العمل بقنا، وهشام عبدالله  مدير مديرية العمل بالأقصر،والمهندسة دعاء عرفة مدير وحدة الحماية الإجتماعية في برنامج الأغذية العالمي.

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