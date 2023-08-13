تجديد حبس المتهم بقتل زوجته وابنته والشروع فى قتل بناته الـ4 بالهرم

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب الجيزة حبس المتهم بقتل زوجته والتعدى على بناته بسلاح أبيض في الهرم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

محررة فيتو مع جيران المجني عليهم

وفي وقت سابق أمرت النيابة العامة بحبس المتهم أربعة أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق معه فيما نسب إليه قتل زوجته وابنته عمدا مع سبق الإصرار، والشروع في قتل باقي أفراد أسرته بدائرة قسم الهرم.





وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارا من الشرطة ببلاغ الأهالي اكتشافهم قتل المتهم زوجته وابنته وتعديه على أطفاله الأربعة طعنًا بمسكنه بمنطقة الهرم، ونقل الأخيرون للمستشفى لإسعافهم، فانتقلت النيابة العامة لمعاينة مسرح الواقعة وكلفت خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية برفع ما به من آثار مادية، وتبينت بمعاينتها آثار احتراق بأحد الأسرة.



كما ناظرت النيابة العامة جثامين المتوفيين، وأمرت بتشريح الجثث وإعداد تقرير الصفة التشريحية لهما بيانا لسبب وكيفية وفاتهما.

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وأمرت النيابة بالاستعلام عن الحالة الصحية الطفلات المصابات تمهيدا لسؤالهن.

كما استمعت النيابة العامة لشهادة جارة للمجني عليهن، والتي قررت اكتشافها الواقعة بعد سماع أصوات استغاثة من المسكن؛ مؤكدةً سوء سلوك المتهم، وديمومة تعديه على المجني عليهن.



هذا وقد ضٌبط المتهم نفاذًا لقرار النيابة العامة، وباستجوابه أقر بارتكابه الواقعة على إثر خروجه من السجن، وبيّن بواعثه على ارتكابها، وعلى هذا أمرت النيابة العامة بحبسه احتياطية على ذمة القضية.



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