الأحد 13 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

السيسي يجدد تعيين رئيسي هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية لمدة عام

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي،فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٦ لسنة ٢٠٢٣، بمد خدمة أسامة منيـر محمـد ربيع، رئيس مجلس إدارة هيئة قناة السويس وعضو مجلـس الإدارة المنتدب لمدة عام. 

كما أصدر الرئيس السيسي القرار الجمهوري رقم ٣٣٥ لسنة ٢٠٢٣، بشأن تجديد تعيين وليد محمد سـامى محمد جمال الدين، رئيسًا للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بدرجة وزير لمدة عام.

وفي سياق آخر اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والفريق كامل الوزير وزير النقل.

Advertisements

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل على مستوى الجمهورية، حيث اطلع الرئيس في هذا الصدد على جهود صيانة شبكة الطرق القومية، في ضوء أهمية تعزيز النقلة النوعية التي تحققت في هذا المجال، والتي أسفرت عن تسهيل حركة وتنقل المواطنين، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة، سواء على صعيد النشاط التجاري ونقل السلع والبضائع، أو على صعيد تخفيف الزحام والتكدس المروري بما له من تأثيرات سلبية هائلة على الاقتصاد والمواطنين، بالإضافة إلى توفير الوقود والحد من التلوث البيئي.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئيس اطلع كذلك على جهود تطوير منظومة السكك الحديدية بمختلف جوانبها، والموقف التنفيذي لعملية تطوير وإعادة تأهيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق بالقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى العمل الجاري لإنشاء الخط الرابع للمترو، ومستجدات عملية التطوير الجارية لمنظومة الموانئ على مستوى الجمهورية.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصد مستمر علي مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي أسامة منير

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

أسعار الذهب تواصل الارتفاع في الأسواق اليوم الأحد 13-8-2023

ساويرس يعلق على سخرية وليد الفراج من الديربي المصري بين الأهلي والزمالك

فضيحة بوزارة الصحة.. إهدار ملايين الجنيهات لتطوير مستشفى تم تطويره فى 2017

حارس الأهلي يعلن الرحيل رسميا عن القلعة الحمراء

كواليس الصفقة المليارية بين إيران وأمريكا بوساطة قطرية

محمد شريف يرفض تمديد عقده مع الأهلي ويقترب من الرحيل

اخبار الأهلي، أزمة محمد شريف تشتعل وكواليس جديدة في قيد صلاح محسن

Advertisements

منوعات

المزيد

13 محافظة عراقية قد تتجاوز درجة الغليان الحراري

بقرة تدهس طفلة عدة مرات في الهند (فيديو)

إعلان غامض لشقة مسكونة يثير المخاوف، والمكتب العقاري: محروقة قبل كدة

تحدث من 20 إلى 30 عاما، عواصف عملاقة في زحل تشبه أعاصير الأرض

المزيد

خدمات

المزيد

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في تعاملات الصباح اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

سعر السكر اليوم الأحد 13-8-2023 في السوق المحلي

بكام الدينار الكويتي، سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي اليوم

المزيد

انفوجراف

معدل البطالة بين الشباب خلال عام 2022 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحذر المخطوبين من هذا السلوك

تفسير رؤية الرجل الأسمر في المنام وعلاقتها بالتعرض لأزمات كثيرة

أذكار الصباح مكتوبة كاملة لجلب الرزق والخير والبركة

المزيد
الجريدة الرسمية