أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات اهمية الدور المحوري الذي تقوم به الهيئة في دعم جهود الدولة لخدمة التجارة والصناعة المصرية وخدمة الاقتصاد القومي،وذلك من خلال تعزيز منظومة البنية التحتية لجودة المنتجات كونها جهة تقييم مطابقة ومنح شهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وغير الغذائية والغذائية في حركة التجارة عبر الحدود.

الرقابة على الصادرات: نمتلك منظومة متكاملة ومتطورة من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية

Advertisements

واشار النجار الى ان الهيئة تنفرد بامتلاكها منظومة متكاملة ومتطورة، لا مثيل لها من المعامل الصناعية والغذائية والكيميائية المنتشرة جغرافيا في جميع أنحاء الجمهورية وداخل الموانئ المصرية والتي تحرص على تطبيق اعلى معايير الجودة العالمية.

جاء ذلك خلال لقاء المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع المجلس التصديرى للصناعات الهندسية ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في اطار خطة تنفيذ مشروع الابتكار في القطاع الخاص(Private Sector Innovation (PSI))

بالشراكة مع:وزارة التجارة والصناعة Ministry of Trade and Industry وعدد من الجهات التابعة لها والمجالس التصديرية في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيمائية والتعبئة والتغليف وكذلك ممثلي شركة ماكينزي الرائدة عالميًا في مجال استشارات الاعمال والتي تعاقدت معها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) لإعداد خطة تنفيذية لتنمية القطاعات الصناعية المشار اليها والارتقاء بصادراتها.



الرقابة على الصادرات:تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص

واشار الى ان الهيئة تلتزم بالقواعد المتبعة دوليًا في إجراءات الفحص وسحب العينات طبقا للمواصفات القياسية العالمية كما تضم نخبة من الكوادر وفريق عمل متكامل من أفضل الخبرات المتميزة والمدربة بكفاءة عالية على أحدث التقنيات المستخدمة في الفحص والتحليل.وكذلك نظم اعتماد واعتراف دولي في جميع مجالات إجراءات تقييم المطابقة (ISO 17065, ISO 17020, ISO 17025 & PT Unit).



منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات

أوضح أن الهيئة هي احدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020 فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.



النجار:الهيئة تمتلك عدة معامل متخصصة

وفيما يخدم قطاع الصناعات الهندسية، قال النجار ان الهيئة تمتلك عدة معامل متخصصة منها:معمل كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية والتي تتضمن السخانات والثلاجات والمكانس والغسالات والافران البيليت والسخانات-معمل اختبارات الأداء والأمان للأجهزة المنزلية والتي تشمل الغلايات والكاتل والافران والمكاوي والعدد اليدوية واجهزة تحضير الطعام والبوتاجازات الكهربائية-وأول معمل مصري لاختبار ترشيد استهلاك المياه وقدرة التحمل للخلاطات ومحابس المياه بميناء دمياط-كذلك معمل التحليل الطيفي معمل البلاستيك القابل للتحلل حيث يعد التغليف عنصر أساسي ومشترك في العملية التصديرية بجميع القطاعات.

وعقد المهندس عصام النجار اجتماعا موسعا بحضور نخبة من قيادات الهيئة في مختلف التخصصات وهم:مهندس احمد فراج – رئيس الإدارة المركزية لمعامل اختبارات الجودة للسلع الصناعية-مهندسة رحاب صادق – مدير عام المعامل الكيميائية-دكتور علاء الدين نجم – مدير إدارة المشروعات التنموية-مهندس محمد كمال إبراهيم - مدير عام معامل الكهرباء ونائب مدير وحدة PT -مهندس خالد امين – مدير الجودة بالمعامل الصناعية ومدير وحدة فحص المنتجات-دكتورة رشا النمكى – المدير الفني لوحدة اصار شهادات المطابقة للمنتجات- نها محمد سمير – مسئول إدارة العلاقات العامة-نهلة عبد الحي – مسئول المكتب الفني لشئون رئاسة الهيئة

ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل

و شدد المهندس عصام النجار على حرص الهيئة على ضمان الاعتراف الدولي الكامل بالشهادات الصادرة عن المعامل التابعة لها مما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة تواجد المنتجات المصرية عالميًا.



في سياق متصل أكد تحسين منظومة الخدمات المقدمة لمجتمع المصدرين من خلال تنفيذ أحدث النظم والقواعد المتبعة في إدارة منظومة المعامل بالتعاون مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في مجال رقمنة إجراءات تقييم المطابقة باستخدام أحدث نظم الربط الشبكي من خلال تطبيقات الذكاء الاصطناعي (LIMS).

و أشار النجار الى ان الهيئة من أوائل الجهات الحكومية التي تم تسجيلها في منصة سابر الإلكترونية كجهة تقويم مطابقة، وتتميز الهيئة بالأسعار التنافسية بالمقارنة بالشركات الخاصة العاملة في هذا المجال.

وبذلك تكون الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات مسجلة لدى المملكة العربية السعودية كجهة تقويم مطابقة مقبولة تقوم بمنح شهادات المطابقة Pcoc وشهادات الارسالية Scoc لمنتجات التالية:

1-المنتجات النسيجية

2-الاحذية وملحقاتها

3-المنتجات الجلدية

4-منتجات البلاستيك القابل للتحلل

5-الورق والكرتون

6-المنظفات

7-منتجات الأدوات والاجهزة المستخدمة في المطبخ

8-البطاريات الكهربائية



وتهدف وحدة منح شهادات المطابقة بالهيئة إلى تسهيل إجراءات تسجيل شهادات المطابقة المطلوبة الكترونيا للمنتجات المستوردة أو المصنعة محليًا لدخولها السوق السعودي وتقليل الوقت اللازم للإفراج عن المنتجات من قبل الجمارك السعودية.



و أوضح المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة ان الهيئة تستعرض كافة أنشطتها من خلال موقعها الإلكتروني وعلى صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (Facebook) مؤكدا حرص الهيئة على التواصل الدائم مع عملائها من المصدرين لعرض ما تقدمه لهم من خدمات والوقوف على المشاكل التي قد تطرأ ودراستها والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وكذلك التعريف بقواعد اصدار شهادات المنشأ طبقا للاتفاقيات التفضيلية المبرمة بين مصر والدول الأخرى لتطبيق الإعفاءات والمزايا الجمركية التي تمنح للصادرات المصرية وذلك من خلال إقامة العديد من الندوات بالتعاون مع المجالس التصديرية والغرف الصناعية والتنسيق المستمر مع شركات القطاع الخاص



أكد النجار على التواجد المتميز لفريق عمل الهيئة بكافة المعارض الدولية لتقديم يد العون للمصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم وتعريفهم بما تقدمه الهيئة من خدمات كما أنشأت الهيئة "وحدة تسهيل عمل المصدرين " والتي من مهامها التواصل الداعم مع المصدرين وسرعة حل مشاكلهم بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد صرح المهندس عصام النجار رئيس مجلس الإدارة أن العنصر البشرى استطاع إثبات كونه العنصر الرئيسي والفعال في خطة تنمية أي دولة لذلك يحظى التدريب والتأهيل بأولوية قصوى سواء كان لأبنائنا العاملين بالهيئة أو أبنائنا طلاب الجامعات من خلال التدريب الصيفي بمركز التميز الخاص بالهيئة.



والجدير بالذكر ان مركز التميز الخاص بالهيئة والمؤهل لإعداد كوادر بشرية بهدف ربط الصناعة بالبحث العلمي قد أتاح فرص تدريبية لحوالي 1000 طالب وطالبة من أبنائنا في كافة التخصصات العملية يكون الهدف منها الارتقاء بقدراتهم وتنمية مهارتهم الفنية طبقا لاحتياجات سوق العمل بالكفاءة المطلوبة

العقبات التي تقف امام التصدير

و اوضح م محمد سامي مدير إدارة التعاون الدولي بالمجلس التصديرى للصناعات الهندسية،ما تم في المرحلة الأولى بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) من دراسة للتحديات التي تواجه القطاع والعقبات التي تقف امام التصدير والمنتجات التي لديها فرصة للتصدير حتى يتوجه لها المصنعين وماهي الأسواق التي يمكن التوسع فيها حتى يتسنى لهم وضع خطة محددة لتنفيذ برنامج دعم قطاع الصناعات الهندسية.



و أشار م محمد الوزير ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) ان المرحلة القادمة من مشروع الابتكار في القطاع الخاص (Private Sector Innovation (PSI)) تطلب التعرف على إمكانيات الهيئة فيما يتعلق بالمعامل ذات الصلة بالقطاع الهندسي وجهود الهيئة في تطوير هذه المعامل واعتمادها لدعم القطاع في الحصول على الشهادات اللازمة للوصول الى الأسواق الخارجية.



وفيما يتعلق بالقطاع الهندسي أوضحت م/ دينا عيد ان شركة ماكينزي قد انتهت من المرحلة الأولى من الدراسة الخاصة بتحليل تنافسية القطاع واقتراح البرامج اللازمة لتطويره وزيادة صادراته والتي اشتملت على برنامج (Product Qualification Enablers) والذي يهدف الى وضع حلول عملية للتحديات التي تواجه المصدرين المصريين في استيفاء متطلباتهم والحصول على الشهادات اللازمة لتصدير منتجاتهم للأسواق ذات الأولوية.

وتقوم الان شركة ماكينزي بتنفيذ المرحلة الثانية من الدراسة لوضع خطة عمل محددة لتنفيذ البرنامج المشار اليه وعدد من البرامج الأخرى لدعم القطاع في الحصول على الشهادات اللازمة للوصول الى الأسواق العالمية.