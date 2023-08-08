الرقابة على الصادرات: وحدة إصدار شهادات المطابقة لها دور فعال فى دعم الصادرات

أكد المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أهمية وحدة إصدار شهادات المطابقة ودورها الفعال فى دعم الصادرات المصرية والتسجيل والاعتماد فى 9 لوائح بمنظومة سابر السعودية



كما حث الجميع على التكامل فيما بينهم والتعاون المستمر من أجل دعم الصادرات المصرية للنفاذ إلى الأسواق العالمية وعدم العمل بنظام الجزر المنعزلة.

جاء ذلك خلال اجتماع المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات مع ممثلي الهيئة بلجان وضع المواصفات والجودة

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ووجه النجار،الشكر لجميع المهندسين والكيميائيين والقائمين على الفحص الظاهري بالادارات المركزية الفنية والفاحصين بمعامل الهيئة المختلفة ممثلي الهيئة بلجان وضع المواصفات القياسية لما يقدموه من دور بارز في وضع المواصفات الخاصة بفحص المنتجات المعروضة على الهيئة وبما يتماشى مع المواصفات القياسية العالمية، موضحا التكامل بين دور الفاحصين المختصين بفحص العينات والعاملين بمعامل الهيئة المختلفة.

اوضح المهندس عصام النجار، ان على جميع العاملين معرفه توجهات الهيئة وبما يتم إنجازه على ارض الواقع خاصة فى مجالات التعاون مع الجانب الكورى لتطبيق إدارة المخاطر، وتطبيق نظام الليمز بالمعامل، وما تم من تعاون مع (USAID) فى مجال إنشاء معمل قياس الانبعاثات الكربونية والتحلل الحيوي والتعاون مع الايجاك لإنشاء وحدة إصدار شهادات الانبعاثات الكربونية

الرقابة على الصادرات تستقبل مليون و890 ألف رسالة واردات خلال 9 سنوات

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن قيام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات باستقبال مليون و890 ألف رسالة، منها مليون و277 ألف رسالة صناعية، عدد المقبول منها مليون 257 ألف رسالة، واستقبال 612.7 ألف رسالة غير صناعية، عدد المقبول منها 600 ألف رسالة ، خلال الفترة من 2014 وحتى يونيو 2023.

وأوضح في التقرير الصادر عن الوزارة حول إنجازات قطاع التجارة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 9 سنوات، أن إنجازات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات على مدار تلك الفترة تضمنت التالي:

1- فحص 2 مليون و510 آلاف رسالة، حيث بلغ عدد العينات التي تم فحصها مليون و631 ألف عينة غذائية وكيميائية و879 ألف عينة صناعية.

2- استخراج 253213 سجلا ما بين قيد جديد وتجديد وإضافة منها 125741 سجل مستوردين، و40822 سجل مستلزمات الإنتاج، و60736 سجل مصدرين، و5394 سجل سمسرة عقارية، و18482 سجل وكلاء تجاريين ومكاتب أجنبية، و2038 سجل دعاية وإعلان.

3- إصدار 2 مليون و971.5 ألف شهادة منشأ.

4- إصدار أكثر من 45 شهادة بيع حر لشركات مصرية مصدرة لدول أفريقية وعربية

5- اعتماد 4 معامل جديدة لتقدير متبقيات المبيدات في الأغذية ذات الأصل النباتي والألبان، و5 معامل جديدة لتقدير السموم الفطرية في الأغذية، و1203 اختبار معتمد طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025، و97 اختبار معتمد طبقًا للمواصفة القياسية الدولية ISO:17025.

6- إنشاء 16 معمل غذائي وكيميائي جديد بفروع الهيئة المختلفة، و8 معامل صناعية بفروع الهيئة بكل من دمياط وبورسعيد والدخيلة.

7- افتتاح مبنى المعامل المركزية بميناء الدخيلة، ومعمل متبقيات المبيدات والسموم بفرع الهيئة بمطار القاهرة، ومبنى المعامل الغذائية والكيميائية المطور بفرع الهيئة بأسوان، وافتتاح المعامل الكيميائية بفرع الهيئة بميناء نويبع، والمعامل المركزية الجديدة بفرع الهيئة بميناء العين السخنة، وأحدث معمل لفحص اختبارات كفاءة الطاقة للمحركات الكهربائية بفرع الهيئة بميناء القاهرة.

8- تسجيل الهيئة على منصة نظام منح الشهادات JEEM السعودي فيما يخص منتجات البلاستيك القابل للتحلل.

9- إبرام العديد من بروتوكولات التعاون المشترك مع مختلف الجهات بهدف التعاون المشترك في نقل الخبرات وتبادل المعلومات مثل (هيئة الطاقة الذرية، ومعهد بحوث البترول المصري، ومراكز التكنولوجيا والابتكار الصناعي، والغرف التجارية، وغرفة الصناعات الكيماوية، والهيئة القومية لسلامة الغذاء، ومعهد بحوث البترول المصري، والمجلس التصديرى للطباعة والتغليف والورق والكتب والمصنفات الفنية)

10 - تدريب نحو 21 ألف متدرب في مجالات مزاولة التصدير والاستيراد، والفحص المعملي للسلع المصدرة والمستوردة بمعامل الهيئة، وبرامج الأيزو، وتدريب طلبة داخل الهيئة وخارجها، وبرامج إدارية لرفع كفاءة العاملين، وغيرها.

