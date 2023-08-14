الإثنين 14 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

هؤلاء الفنانون لن تراهم في جعفر العمدة 2، أبرزهم زينة وإيمان العاصي

هالة صدقي، زينة،
هالة صدقي، زينة، ايمان العاصي، فيتو

لا يزال مسلسل اعتذار فناني ونجوم جعفر العمدة بطولة محمد رمضان، عن المشاركة في الجزء الثاني من العمل عرضا مستمرا، كما لم يتم الإعلان عن تفاصيل وفريق العمل للموسم الجديد حتى الآن. 

اعتذار زينة 

 وكانت البداية عندما أعلنت زينة قبل شهرين أنها لن تتواجد في الجزء الثاني من المسلسل الذي حقق نجاحا ضخما في موسم دراما رمضان الماضي. 

إيمان العاصي 

ولحقت بها الفنانة إيمان العاصي وتعلن عدم تواجدها في الجزء الثاني من العمل، رغم النجاح الكبير الذي حققته العاصي في الموسم الأول من خلال شخصية "دلال" والتي جسدتها بنجاح شديد لاقى ردود فعل مميزة. 

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وقالت إيمان العاصي في تصريحات سابقة إن شخصية "دلال" قد انتهت دراميا، متابعة:"دور دلال انتهى في الجزء الأول لما اتحبست".

 

موقف هالة صدقي 

وأخيرا، كشفت الفنانة هالة صدقي في تصريحات صحفية أنها لم تتلق عرضا حتى الآن للمشاركة فى الجزء الثاني من المسلسل، وأنها تعاقدت على المشاركة في مسلسل آخر، مشيرة إلى أن مشاركتها في الجزء الثاني أمر صعب.

مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول 

يشار إلى أن مسلسل جعفر العمدة الجزء الأول من إخراج وتأليف محمد سامي، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية جعفر الذي يعيش في منطقة السيدة زينب الشعبية بالقاهرة مع زوجاته الأربع.. يتعرض البطل لخطف طفله‭‭ ‬‬‬الرضيع قبل 19 عاما ويتابع المشاهدون رحلته في البحث عن ابنه وتعامله مع المكائد التي يدبرها له بعض المقربين منه. 

والمسلسل بطولة محمد رمضان، زينة هالة صدقى، إيمان العاصى، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى.  

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جعفر العمدة زينة أبطال مسلسل جعفر العمدة هالة صدقي إيمان العاصي محمد رمضان

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