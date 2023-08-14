الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

وصول 7460 تختة مدرسية لإحلال وتجديد الأثاث المدرسي بأسيوط

اجتماع محافظ أسيوط،
اجتماع محافظ أسيوط، فيتو

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وصول 7460 تختة مدرسية من هيئة الأبنية التعليمية جاري توزيعها على الإدارات التعليمية بالمراكز والأحياء لإحلال وتجديد الأثاث لبعض المدارس بمراكز ومدن وقرى وأحياء المحافظة طبقًا للاحتياج وذلك ضمن خطة المحافظة لتقديم خدمة تعليمية أفضل للطلاب وخلق مناخ تعليمي جيد وتوفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتهيئة المناخ المناسب والجيد والآمن لأبنائنا الطلاب للوصول إلى تعليم جيد وفقًا لاستراتيجية التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.. جاء ذلك خلال لقاءه بمكتبه بديوان عام المحافظة مع المهندس مصطفى عبدالفتاح مدير عام فرع هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط وعبدالعزيز زنار وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط ومحمد بشير مدير المكتب الفني بالمحافظة.

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إحلال وتجديد الأثاث المنزلي 


وأوضح المحافظ إنه تم خلال اللقاء استعراض الخطة السنوية لهيئة الابنية التعليمية لصيانة المدارس بقرى ومراكز المحافظة وإحلال وتجديد الأثاث المدرسي حيث تم التنسيق مع الهيئة لتوفير التخت المدرسية لتوزيعها على بعض المدارس بالادارات التعليمية المختلفة بمراكز المحافظة لافتًا إلى الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية والحكومة بتجهيز المدارس وتوفير كافة الاحتياجات للمباني التعليمية وصيانتها وتطوير العملية التعليمية في ضوء خطة علمية ضمن أهداف خطة التنمية والسياسة العامة للدولة وما تشهده من نهضة تعليمية غير مسبوقة

 

هيئة الأبنية التعليمية 


وأشاد اللواء عصام سعد بالدور البناء والتنموي الذي تقوم به هيئة الأبنية التعليمية لتلبية احتياجات المحافظة ودعمهم للمنظومة التعليمية والتعاون من أجل توفير كافة احتياجات وتطوير المدارس والوصول بالعملية التعليمية إلى مستوى أفضل مشيرًا إلى الجهود المبذولة والتنسيق بين المحافظة والهيئة في التوسع في إنشاء المدارس الجديدة وزيادة أعداد الفصول هدف أساسي للمحافظة لصالح تحسين المنظومة التعليمية وتخفيف كثافة الطلاب بالفصول وتحقيق هدف النزول تدريجيًا بالكثافة وإلغاء الفترات وتحقيق جودة التعليم لأبناء المحافظة خاصة في القرى الأكثر احتياجًا.

 

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تجدر الإشارة إلى أن أن إجمالي مشروعات المدارس التي تم تنفيذها بمحافظة أسيوط على مدار 8 سنوات شاملة مدارس المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بلغت 495 مدرسة بإجمالي عدد فصول 7750 وبتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و286 ألف جنيه بالإضافة إلى أن إجمالي المدارس التي تم تنفيذها بالمحافظة ضمن المشروع القومي لتنمية قرى الريف المصرى مبادرة "حياة كريمة" يبلغ عددها 88 مدرسة بتكلفة اجمالية بلغت 430.2 مليون جنيه وتم نهوها واستلامها في الفترة من يوليو 2020 وحتى الآن بإجمالي عدد فصول 1227 فصل دراسي.

 

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