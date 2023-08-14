الإثنين 14 أغسطس 2023
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محافظات

تشكيل لجنة لأخذ عينات من مياه الشرب في العريش وتحليلها

اخذ عينات, فيتو
اخذ عينات, فيتو

وجه اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، بتشكيل لجنة مشتركة من شركة مياه الشرب بالمحافظة ومديرية الشئون الصحية، لأخذ عينات من مياه الشرب من محطات تحلية المياه ومنازل المواطنين، لتحليلها وبيان مدى مطابقتها للمواصفات، وذلك بعد تعدد شكاوى المواطنين من تغير لون المياه.
 

وأكد المحافظ، في بيان، على الاهتمام بصحة المواطن السيناوي وتوفير مياه الشرب المطابقة للمواصفات والمعاير والمواصفات المناسبة للحصول على مياه نظيفة، لافتًا إلي ضخ استثمارات كبيرة في قطاع تحلية مياه البحر من خلال إنشاء محطات لتحلية المياه في مدينة العريش.
 

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بدوره قال المهندس مصطفي عبد الفتاح، رئيس قطاع المياه في شمال سيناء، إن اللجنة تضم أعضاء متخصصين من الشركة القابضة لمياه الشرب في شمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالمحافظة والشركة الأم.
 

أضاف عبد الفتاح، أن اللجنة ستقوم بسحب عينات من مياه الشرب المنتجة من محطات تحلية المياه في مدينة العريش وعينات عشوائية من منازل المواطنين لتحليلها والوقوف على سبب المشكلة.

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