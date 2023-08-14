الإثنين 14 أغسطس 2023
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حوادث

مصرع شخص صدمته سيارة أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي

حادث، فيتو
حادث، فيتو

لقى شخص مصرعه بعدما صدمته سيارة ميكروباص أثناء عبوره طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

حادث طريق مصر إسكندرية اليوم 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي يفيد وجود مصادمة أعلى طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وعلى الفور انتقل المباحث لمكان الواقعة.

حادث طريق مصر إسكندرية الصحراوي  

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور المجني عليه طريق مصر اسكندرية الصحراوي صدمته سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

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وتحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

حوادث السيارات على الطرق

بلغت حوادث السيارات على الطرق 9992 حادثة خلال عـام 2019 مقابل 8480 حادثة عام 2018، بنسبة ارتفاع قدرها 17.8٪، بحسب ما أكد تقرير صادر عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وبحسب ما أكد المركزي للإحصاء ارتفعت أعداد الوفيات الناتجة عن حوادث السيارات إلى 3484 متوفيا عام 2019 مقابل 3087 متوفيا عام 2018 بنسبة قدرها 12.9٪. وجاءت أبرز الإحصائيات في التقرير كالتالي:
- بلـغ معدل حوادث السيارات بالنسبة للسكان 1.0 حادثة 10آلاف نسمة.

- بلغ المعدل بالنسبة للمركبات 0.9 حادثة 1000 مركبة.

-  بلغ معدل الوفيات 3.6متوفى /100 ألف نسمة، 30.3 متوفى / 100 لألف مركبة عام 2019.

- ارتفاع معدل حوادث السيارات الي 27.4 حادثة / يوم عام 2019 مقابل 23.2 حادثة / يوم عام 2018.

- بلغ معدل حوادث السيارات منسوبا لأطوال الطرق المرصوفة 5.5 حادثة /100كيلو متر عام 2019 مقابل 4.7 حادثة /100 كيلومتر عام 2018.

العنصر البشري

وأكد التقرير  أن السبب الرئيسى لحوادث السيارات إلى العنصر البشري، حيث بلغت نسبته 79.7 ٪، يليه عيوب فنية فى المركبة 13.5٪ من إجمالي أسباب الحوادث على الطرق عام 2019.

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