تداول 57 ألف طن بضائع بموانئ البحر الأحمر
أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر عن تداول 57 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر تصدير 30 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا.
وكشف المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 57000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 458 شاحنة و144 سيارة، وشملت حركة الواردات 2500 طن بضائع، 210 شاحنة و74 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 54500 طن بضائع، 248 شاحنة و70 سيارة.
يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة AMEMOS وعلى متها 30000 طن فوسفات تصدير الي الهند والسفينة SUVERI-REIS وعلى متنها 18500 طن سكر تصدير الي السودان، بينما غادر الميناء بالأمس السفينتين بوسيدون اكسبريس وامل.
كما يشهد ميناء نويبع تداول 2000 طن بضائع و155 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفن الثلاث وهي بريدج، ايلة وسينا.
وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1350 راكبا بموانيها.
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