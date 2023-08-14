الإثنين 14 أغسطس 2023
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سياسة

تكلفتها تتجاوز 1.5 مليار جنيه، سؤال برلماني عن أسباب ترك الطلاب للكتب المدرسية

ارتفاع غير مسبوق
ارتفاع غير مسبوق في أسعار الكتب الخارجية، فيتو

لا زال الحديث عن أزمة الكتب الخارجية يسيطر بين الجميع، وسط محاولات للتعرف على أسباب الأزمة، فضلا عن التحركات البرلمانية، حيث تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بشأن أسباب لجوء الطلاب وأولياء الأمور إلى الكتب الخارجية وهجرة كتب الوزارة.

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إهمال الكتب الدراسية مقابل الخارجية 

وأشار النائب، إلى أنه شهدت الفترة الأخيرة، إهمالا كبيرا من جانب الطلاب للكتب الدراسية والاعتماد بشكل كلي على الكتب الخارجية، الأمر الذي تسبب في استغلال دور نشر هذه الكتب في زيادة أسعارها بشكل مبالغ فيه، حتى تجاوز سعر الكتاب الواحد نحو 700 جنيه في العام الحالي.

 

تكلفة طباعة الكتب المدرسية 

وقال زين الدين: الحكومة تتكبد المليارات في طباعة الكتب المدرسية كل عام، والنتيجة تظل في الأدراج، ويعتمد الطلاب بشكل أساسي على الكتب الخارجية.

وأوضح النائب، أنه وفقا للتقديرات بلغ إجمالي تكلفة المناقصة لطباعة الكتاب للعام الدارسى 2022/2023 نحو 1.550 مليار جنيه، مشيرا إلى أن المكتبات التي تقوم بالطباعة طالبت كذلك بزيادة هذه المناقصة، لاسيما في ظل ارتفاع تكاليف الطباعة وفي مقدمتها الأوراق، والتي يتم الاعتماد فيها بشكل كبير على الاستيراد من الخارج.

 

الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية 

وأكد محمد زين الدين، أن الاعتماد الكلي على الكتب الخارجية، وإهمال "كتب الوزارة" تسبب في انتشار مافيا وسوق سوداء تستغل حاجة الطلاب في وضع الأسعار كما تشاء بعيدا عن رقابة وزارة التربية والتعليم.

 

هجوم على وزارة التعليم

ووجه النائب سؤالا للحكومة: إذا كانت كل هذه المخصصات المالية تذهب لطباعة الكتب المدرسية فلماذا يذهب الطلاب إلى الكتب الخارجية؟، متابعا: هل أصبحت وزارة التربية والتعليم عاجزة على طباعة كتب مدرسية تغني الطالب عن الكتب الخارجية من حيث المحتوى والشرح والتوضيح؟.

كما تسائل زين الدين: لماذا لا تستعين وزارة التربية والتعليم بخبراء الكتب الخارجية في تطوير مناهج الوزارة على النحو الذي يؤدي لاعتماد الطلاب عليها؟.

 

شعبة الأدوات المكتبية: الدولار وراء ارتفاع أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

رئيس شعبة الأدوات المكتبية يكشف أسعار الكتب الخارجية (فيديو)

وطالب عضو مجلس النواب، وزارة التربية والتعليم الفني، بالعمل على التخفيف عن معاناة الأسرة المصرية في العملية التعليمية ما بين دروس خصوصية وكتب خارجية مع اختفاء واضح لدور المدرسة.

 

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