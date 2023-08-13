الأحد 13 أغسطس 2023
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خارج الحدود

زلزالان يضربان منطقة قريبة من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية

موقع التجارب النووية
موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية، فيتو

كشفت وكالة الأرصاد الجوية في كوريا الجنوبية، اليوم الأحد، أن زلزالين طبيعيين طفيفين ضربا منطقة بالقرب من موقع التجارب النووية في كوريا الشمالية.
وقد وقع الزلزال الأول بقوة 2.7 درجة على بعد حوالي 40 كيلومترا شمال غربي كيلجو بإقليم هامجيونج الشمالي في الساعة 3:13 صباحا بالتوقيت المحلي، بينما ضرب الزلزال الثاني بقوة 2.3 درجة 42 كيلومترا شمال غربي كيلجو في الساعة 7:55 صباحا، وفقا لما ذكرته إدارة الأرصاد الجوية الكورية.

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مركز الزلزالين

وكان مركز الزلزال الأول عند خط عرض 41.3 درجة شمالا وخط طول 129.19 درجة شرقا على عمق 15 كيلومترا، بينما كان مركز الزلزال الثاني على خط عرض 41.31 درجة شمالا وخط طول 129.16 درجة شرقا على عمق 5 كيلومترات.
يشار إلى أن منطقة كيلجو هي موطن لموقع بيونجيوري للتجارب النووية، حيث أجرت كوريا الشمالية جميع تجاربها النووية الست.


سلسلة من الزلازل الطبيعية

وأشارت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، إلى أن هذين الزلزالين يعيدان الأحدث في سلسلة من الزلازل الطبيعية التي ضربت المنطقة في الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أنه في عام 2022 وحده، تم الإبلاغ عن ثمانية زلازل طبيعية ضربت المنطقة.
 

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