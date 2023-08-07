مركز معلومات مجلس الوزراء يكشف كيفية النجاة من تيار السحب علي الشواطئ (إنفوجراف)

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنفوجراف يتضمن نصائح للنجاة من تيار السحب علي الشوطئ.

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من تيارات السحب على بعض الشواطئ، التي تكون أحد أسباب الغرق التي تحدث، وذلك نتيجة لعدم معرفة الناس بها.



وأفاد خبراء الأرصاد الجوية، أن تيار السحب عبارة عن تيار مائي شديد يتحرك بسرعة كبيرة في اتجاه البحر تتراوح سرعته بين (2.5:0.5) متر في الثانية، وهو أسرع من أي سباح أوليمبي.



وأكد خبراء الأرصاد الجوية، أنه يبدأ تيار السحب من عمق متر تقريبًا، يحدث في معظم الشواطئ الرملية التي بها أمواج مرتفعة، حيث إن المياه التي تتدفق مع الأمواج تحتاج إلى أن تعود مرة أخرى إلى البحر فترجع عن طريق أي قناة رملية تكون المياه بها كأنها نهر يتحرك بسرعة داخل البحر، ويأخذ تيار السحب أي شيء في طريقه ويسحبه داخل البحر.

#إرشادات #تيارات_السحب

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