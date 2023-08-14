احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

كشف سيد هريدي، أحد شهود العيان في واقعة قيام سائق بإلقاء زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس، مما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، عن تفاصيل مأساوية، قائلا: إن أول شخص لقي مصرعه لجأ لإلقاء زوجته وطفله من الطابق الثالث خوفا عليهما من النار.

‏وأضاف هريدي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: بعدها قام بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، ولكنه نزل على وجهه؛ فلقي مصرعه في الحال، ولا تزال زوجته وطفله في حالة خطرة بالمستشفى.

‏وتابع “هريدي”: أما الضحيتان الثانية والثالثة فكانا ابن عم المتهم، وهو في نفس الوقت زوج شقيقته، وابنه، وهذان ماتا حرقا.

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مشهد مأساوي

وأضاف شاهد العيان أنه وبعض الجيران سيطروا على النيران، لكن مشهد الأب وهو يحتضن طفله يوسف والنيران تنهش في جسدهما لم يفارقهم لحظة منذ شاهدوهما.

وكشفت التحقيقات أن سبب الحادث هو خلاف على شقة.

وأضافت التحقيقات أن المتهم توجه إلى الشقة محل الواقعة، وألقى زجاجات بنزين حارقة "مولوتوف"، ولاذ بالفرار.

وأسفر الحريق عن مصرع 3 أشخاص، بينما أسرعت سيدة إلى القفز من البلكونة، وأصيبت بكسور، وتسببت النيران في إصابة 9 أشخاص باختناقات، وتم علاجهم.

اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين

كانت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغا من شرطة النجدة مفاده اندلاع حريق داخل شقة وسقوط ضحايا ومصابين، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص، تبين وجود 3 جثث و9 مصابين بحروق وكسور واختناقات، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وبإجراء التحريات تبين قيام شاب بسكب بنزين بشقة بالطابق الثالث، وأشعل النيران فيها بسبب خلافات على الميراث مع أقربائه، وألقى القبض على المتهم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وصرحت النيابة بدفن جثث الضحايا عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.

عقوبة القتل العمد

ونصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".

وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى.

وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفس الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.