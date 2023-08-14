الإثنين 14 أغسطس 2023
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رياضة

موعد مباراة اتحاد جدة ضد الرائد في دوري روشن السعودي اليوم

اتحاد جدة، فيتو
اتحاد جدة، فيتو

الدوري السعودي ، يستعد فريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري روشن.

وكان العميد خرج من بطولة كأس الملك محمد سلمان للأندية العرب الأبطال، على يد الهلال في دور ربع النهائي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ويرغب في بداية قوية بالدوري لمصالحة جماهيره.

موعد مباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي اليوم

يلتقي فريق الاتحاد بنظيره فريق الرائد، اليوم الإثنين الموافق 14 أغسطس 2023، وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023.

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وسينطلق اللقاء في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والسابعة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد ضد الرائد في دوري روشن السعودي 

وتذاع مباراة فريق الاتحاد اليوم ضد نظيره فريق الرائد، في الجولة الأولى من منافسات مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم موسم 2023، على SSC HD 1.

فيما خرج النجم الدولي المصري طارق حامد، من حسابات البرتغالي نونو سانتو، المدير الفني لفريق اتحاد جدة لمواجهة الرائد، ضمن الجولة الأولى لدوري روشن السعودي للمحترفين - الدوري السعودي.

ولم يغادر طارق حامد مع بعثة الاتحاد إلى القصيم لمواجهة الرائد، غدا الإثنين، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة.

وكان نجم الفراعنة عاد إلى تدريبات الاتحاد بشكل طبيعي منذ خروج اتحاد جدة من ربع نهائي كأس الملك سلمان للأندية الأبطال على يد الهلال (3-1).

وتعرض طارق حامد، لإصابة قوية بالوجه أمام الصفاقسي بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال، إثر تدخل عنيف من العراقي حسين علي جاسم.

من جانبه، سوف يجري نونو سانتو عدة تعديلات على تشكيل الفريق أمام الرائد، حيث يتوقع أن يدفع بفابينيو في مركز قلب الدفاع، بسبب غياب عمر هوساوي للإصابة، فيما سيلعب سلطان الفرحان بجوار كانتي في خط الوسط.

ويعتبر طارق حامد أبرز المحترفين المرشحين للرحيل خلال الانتقالات الصيفية الحالية، عندما يحسم الاتحاد صفقة المدافع.

وجهة طارق حامد المقبلة 

كشفت موقع سعودي مفاجأة حول طارق حامد لاعب نادي اتحاد جدة، بعد اقتراب إعلان رحيله عن فريقه السعودي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشار موقع “سعودي سبورت” إلى أن طارق حامد يرغب في الاستمرار بالدوري السعودي رغم تلقيه عرض مغري من نادي بيراميدز، إلا أن اللاعب يرغب في الاستمرار بدوري روشن وعدم نيته في العودة للدوري المصري.

وأكد أن طارق حامد يمتلك 4 عروض من الدوري السعودي وهو ما يسعى طارق حامد لحسم أحدهم من أجل البقاء بدوري روشن السعودي.

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