طرق التقديم لمعهد تكنولوجيا النقل بالسكك الحديد بعد الثانوية العامة

يتساءل العديد من الطلاب عن طرق التقديم لمعهد السكك الحديد التكنولوجي وذلك لما يقدمه من مستوى تعاليمي يؤهل الطالب للعمل بمصر والدول المجاورة في مجالات السكك الحديد المختلفة.

ويقبل معهد السكك الحديد الطلاب من خلال مكتب التنسيق من الحاصلين على الثانوية العامة وفقا لقواعد القبول التي تنظمها وزارة التعليم العالي.

على صعيد آخر بدأت قطاعات النقل، دراسة مستفيضة للاستفادة من القدرات العلمية للحصول على كفاءات ذات مستوى علمي مميز.

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وهو ما دفع النقل الاهتمام بقطاعات التعليم ودفع الوزارة لدراسة إنشاء مدرسة السكك الحديدية ومن بعدها دراسة معهد تكنولوجيا النقل وتم بالفعل تخريج أكثر من دفعة من المدرسة قبل أن يتم إغلاقها والتحول لمعهد تكنولوجيا النقل.

إنشاء كلية هندسة النقل

وأكد الفريق كامل الوزير وزير النقل، أن الوزارة تدرس مع وزارة التعليم العالي، إنشاء كلية هندسة النقل والتي ستضم كل مهن النقل لتخريج كوادر مدربة للعمل في الموانئ وغيرها من مشروعات النقل وتوفير العمالة المدربة في كل المشروعات، خاصة أن المشغل الأجنبي لن يشغل عمال أجانب في الموانئ أو غيرها فى المشروعات الأخرى.

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يذكر أنه سبق وشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والنقل؛ بشأن تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري والحصول على كوادر متميزة ومدربة بمجال النقل وإنشاء كلية خاصة بالنقل.

ووقع البروتوكول كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل.

وعقب التوقيع، أعرب وزير التعليم العالي والبحث العلميّ عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول مع وزارة النقل، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء وتطوير العنصر البشري بوزارة النقل، وتنفيذًا للاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، بشأن إنتاج وتوطين العلوم والمعارف بالدولة المصرية، مع إيجاد صيغة للربط الكامل والمستمر بين قطاع البحوث والتكنولوجيا والابتكار، وقطاع الصناعة والخدمات، والاستفادة من المقومات البشرية والمادية التي تمتلكها المؤسسات الأكاديمية المنتشرة على مستوى الجمهورية، بما يسهم في إزالة الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق، ويدعم توجه الدولة إلى اقتصاد قائم على المعرفة يحقق التقدم والازدهار والرخاء للمجتمع المصري.