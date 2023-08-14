نشرة الأخبار، تفاصيل الكارت الموحد للخدمات التموينية، ضبط فنان شهير وبحوزته حشيش، محمد شريف يرفض تجديد عقده

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

تفاصيل إطلاق الكارت الموحد للخدمات التموينية

أطلقت وزارتا التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وهيئة التأمين الصحي الشامل كارت الخدمات الحكومية الموحد في محافظة بورسعيد.

ويهدف الكارت الذي تم إطلاقه على أحدث المعايير بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميا فى مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية إلى توحيد حزمة الخدمات المقدمة للمواطنين في كارت واحد استكمالا لمنظومة التحول الرقمي وفي إطار حرص الحكومة على بناء اقتصاد رقمي.

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الكارت الموحد

وتضم المرحلة الأولى خدمات التموين، والتأمين الصحي الشامل، وخدمات المدفوعات الإلكترونية؛ فيما سيتم إضافة خدمات حكومية أخرى في المراحل المقبلة، كما سيتم تعميمه في باقي المحافظات فيما بعد تباعا.

القبض على فنان شهير في مطروح وبحوزته حشيش

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح القبض على فنان شهير لهروبه من تنفيذ حكم قضائي، بالإضافة إلى حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي.

تم تحرير محضر بقسم شرطة مطروح، وحمل رقم ١٣٨٨٦ جنح مطروح، وبتفتيش متعلقاته الشخصية بفندق الإقامة بمطروح، عثر على مخدر الحشيش داخل علبة سجائر.

وزير التعليم العالي يعلن رسميا نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 اليوم

علن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2023 لتنسيق الجامعات الحكومية والمعاهد، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ولفيف من قيادات الوزارة المعنيين ومسئولي مكتب تنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد، ومُحرري التعليم العالي ووسائل الإعلام.

نتيجة تنسيق المرحلة الأولى، ويمكن للطالب الحصول على نتيجة تنسيق المرحلة الأولى من خلال الرابط التالي هنا.

احتضن ابنه وماتا معا، وآخر ألقى طفله وزوجته من الطابق الثالث، مشاهد مأساوية في حريق عين شمس

كشف سيد هريدي، أحد شهود العيان في واقعة قيام سائق بإلقاء زجاجات مولوتوف على منزل شقيقته في منطقة عين شمس، مما أسفر عن احتراق المنزل ومصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين، عن تفاصيل مأساوية، قائلا: إن أول شخص لقى مصرعه لجأ لإلقاء زوجته وطفله من الطابق الثالث خوفا عليهما من النار.

وأضاف هريدي في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: بعدها قام بإلقاء نفسه من الطابق الثالث، ولكنه نزل على وجهه؛ فلقى مصرعه في الحال، ولا تزال زوجته وطفله في حالة خطرة بالمستشفى.

وتابع “هريدي”: أما الضحيتان الثانية والثالثة فكانا ابن عم المتهم، وهو في نفس الوقت زوج شقيقته، وابنه، وهذان ماتا حرقا.

ضحايا حادث كفر شكر، جنازة مهيبة لتشييع جثامين 5 شباب من أسرة واحدة بالدقهلية

شيع أهالي سنتماي وبشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية جثامين خمسة شباب من عائلة واحدة لقوا مصرعهم في حادث طريق كفر شكر.

وخرجت الجنازة من ملعب بشالوش بمشاركة الرجال والنساء والأطفال، وبين البكاء والأحزان، ردد المشيعون: “لا إله إلا الله”.

وكان أهالي سنتماي قد توافدوا بأعداد كبيرة على ملعب بشالوش مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية للمشاركة في استقبال جثامين 5 شباب من عائلة واحدة، وأداء صلاة الجنازة.

رئيس شعبة الدخان يفجر مفاجأة صادمة بعد زيادة إنتاج السجائر (فيديو)

علق إبراهيم إمبابي رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، على تصريح رئيس الشركة الشرقية للدخان بشأن ضخ كميات أكبر من السجائر لمواجهة ارتفاع الأسعار.

سيناريو ارتفاع أسعار السجائر

وقال "امبابي" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور": "ضخ كميات أكبر من السجائر لن تكون كفيلة بخفض الأسعار وضبط السوق، ولا يجب تكرار سيناريو أثبت فشله".

حل سحري للقضاء على أزمة ارتفاع أسعار السجائر

وأضاف: "اقترحت ضخ كميات السجائر التي تم ضبطها من قبل التجار المخالفين في محطات الوقود وطنية التابعة للدولة ليصبح المنتج منتشرا في الأسواق ومن ثم سيؤدي إلى تراجع الأسعار".

محمد شريف يرفض تجديد عقده مع الأهلي وأفشة يرحب

كشف أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن محمد شريف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، يرفض تجديد عقده حتى هذه اللحظة ويرغب في الرحيل.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر رفض في وقت سابق رحيل محمد شريف إلى الخليج السعودي الذي قدم عرضا رسميا قيمته 2 مليون دولار".

وأضاف أمير هشام: "شريف يرغب في الرحيل قبل موسم من نهاية عقده ويرغب في الرحيل، وبالتالي سيتم العودة إلى كولر، وحال رفض المدير الفني سوف يستمر اللاعب مع الفريق حتى نهاية عقده، وحال موافقته سوف يتم العمل على فتح المفاوضات مع النادي السعودي".

بدء تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان

يبدأ اليوم الإثنين تقديم طلبات الحجز لشقق مشروع لؤلؤة العاشر من رمضان والتي تطرحها وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان ويستمر التقديم خلال الفترة من 14 إلى 24 أغسطس 2023.

وشقق لؤلؤة العاشر من رمضان بمساحات الوحدات السكنية المطروحة تبدأ من 95 م2 وحتى 155 م2 شاملة الجراج والشقق بتسهيلات في السداد تصل إلى 10 سنوات، والتسليم في يوليو 2024، وفي حالة السداد بالكامل (كاش) يتم خصم 20 % من ثـمن الوحدة وعدم الدخول في القرعة.

ومن المقرر عقد القرعة العلنية بين المتقدمين لتخصيص للوحدات السكنية المطروحة للمشروع يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2023.

ليبيا تسمح للقطاع المحلي الخاص بالاستثمار في الحقول النفطية

أقرَّ مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط والغاز دعوة القطاع الخاص الليبي للاستثمار في الحقول الهامشية، في استراتيجية لزيادة إنتاج النفط وتطوير الحقول المكتشفة غير المطورة.

وفي بيان له، طالب مجلس المؤسسة الوطنية الليبية بالالتزام في الإعلان عن إجراء مناقصة لطلب العروض الاستثمارية، بحيث تراعى فيها معايير الشفافية وتكافؤ الفرص وإحالة العروض بعد المفاضلة وتقييمها فنيا إلى المؤسسة الوطنية لاعتمادها.

وفي منتصف يوليو الماضي، أعلنت وزارة النفط الليبية استئناف التشغيل والإنتاج بحقلي "الشرارة" بإدارة شركة "أكاكوس" و"الفيل" اللذين تديرهما شركة مليته للنفط والغاز، وذلك بعد توقف الإنتاج فيهما لعدة أيام.

المجلس العسكري في النيجر يعلن عزمه محاكمة الرئيس بازوم بتهمة الخيانة العظمى

أعلن المجلس العسكري في النيجر، اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد.

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إن "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي".

يذكر أن رئيس الوزراء الانتقالي في النيجر علي الأمين زين، أعلن أن رئيس المجلس العسكري، عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر للمحادثات مع لجنة "إيكواس".

الصحة العالمية: لا يوجد تطعيم ضد مرض الحمى النزفية وهذه طريقة الحماية

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أنه لا يوجد لقاح مضاد للحمى النزفية يحمي من الإصابة به.

أوضح المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في حوار لـ "فيتو" أن الطريقة الوحيدة للحد من العدوى بين البشر هي من خلال زيادة الوعي بعوامل الخطر وتثقيف الناس حول التدابير التي يمكنهم اتخاذها لتقليل التعرض للفيروس.

طبيعة مرض الحمى النزفية

وعن طبيعة مرض الحمى النزفية، قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، إن الحمى النزفية الفيروسية الشديدة هي مرض يسببه فيروس يسمى "فيروس الحمى النزفية في القرم والكونغو".