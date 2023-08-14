قائمة المرشحين لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة

رابطة الأندية، أغلق اتحاد الكرة أمس الأحد، باب الترشيح أمام الأندية لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة للموسم الكروي الجديد 2023 - 2024.

وكان اتحاد الكرة أعلن الخميس الماضي فتح الباب أمام أندية الدوري الممتاز الثمانية عشر من أجل طرح مرشحيها لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة، والتي تتولى إدارة مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد انتخابات رابطة الأندية

وحدد اتحاد الكرة غدا الثلاثاء 15 أغسطس موعدا لإجراء انتخابات رابطة الأندية المحترفة، بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة.

Advertisements

قائمة المرشحين لعضوية رابطة الأندية

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن أندية الدوري أرسلت أسماء سبع مرشحين لعضوية رابطة الأندية هم: أحمد دياب – عماد متعب - أمير مرتضى منصور- حسين أبو السعود- أحمد هاشم - خالد شكري - شريف صالح، وسيتم اختيار 5 أعضاء من بين المرشحين السبعة السابقين.

ويتشكل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المحترفة من 7 أعضاء، عضوين منهم يمثلان اتحاد الكرة، أما الأعضاء الخمسة الأخرين، فتقوم أندية الدوري باختيارهم عن طريق التصويت، ثم تجرى انتخابات داخلية بين أعضاء المكتب التنفيذي لاختيار رئيس الرابطة، بشرط أن يكون من بين الأعضاء الخمسة الذين اختارتهم الأندية.

مرشحا اتحاد الكرة

كشف مصدر مسئول في اتحاد الكرة المصري، أن مجلس الجبلاية برئاسة جمال علام، استقر على إعادة ترشيح اللواءين صفى الدين بسيوني واللواء ثروت سويلم كممثلين لاتحاد الكرة في عضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية المصرية المحترفة.

أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المحترفة، فيتو

تصريحات ثروت سويلم

أكد ثروت سويلم المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، بأنه سيتم إعادة تشكيل الرابطة من جديد قبل قرعة بطولة الدوري المصري الممتاز في الموسم المقبل، مشيرًا إلى أن ممثلي الأندية داخل الرابطة كلهم شخصيات محترمة، وبذلوا مجهودات كبيرة لزيادة المداخيل المالية وتسويق اسم الدوري وبيع حقوق رعايته لأحد الشركات مؤخرًا.

وقال سويلم في تصريحات تليفزيونية سابقة: "أحمد دياب بذل جهودًا كبيرًا مع شريف صالح وخالد رفعت لتسويق اسم مسابقة الدوري المصري، والأندية ستكون حريصة على استمرار ممثليها في الرابطة، وهؤلاء الأشخاص لديهم رؤية محترمة وعليهم استكمال عملهم الذين بدؤوا فيه".

تشكيل رابطة الأندية الحالي

وأضاف: "الأسبوع المقبل، سيقوم اتحاد الكرة بمخاطبة الأندية، لاختيار ممثليها في الرابطة، وبعدها يتم عقد اجتماع وإعلان تشكيل الرابطة استعدادًا لقرعة الدوري في الموسم الجديد، ومن الواضح هو استمرار معظم العناصر الحالية في تشكيل الرابطة برئاسة أحمد دياب، وعماد متعب وخالد رفعت وشريف صالح وخالد شكري، وكذلك أنا واللواء صفي مرشحين من اتحاد الكرة، وعامر حسين مشرف على المسابقات".

وأكمل: "خلال موسمين تم إنهاء الدوري في شهر يوليو، وبدأ الوضع يعود إلى طبيعته، وهدفنا إنهاء النسخة الجديدة في منتصف يونيو 2024، رغم ازدحام الجدول في الموسم المقبل ووجود العديد من البطولات، ولن يكون هناك تغيير في نظام بطولة الدوري كما يتردد".

سويلم ينتقد بيريرا

وزاد: "نحاول تطوير البث التليفزيوني في الموسم المقبل، ولو استمر فيتور بيريرا في رئاسة لجنة الحكام فلن يحدث أي تقدم وتطور بشأن التحكيم المصري، وأتمنى عدم الإبقاء عليه".

واستكمل: "سبق وتوقعت رحيل كلاتنبرج وهو ما حدث أيضًا، وهناك أسماء جيدة على الساحة مثل سمير عثمان ومحمد فاروق وجهاد جريشة، بخلاف جمال الغندور وعصام عبدالفتاح".

وأتم: "نجحنا في الحصول على 40 مليون جنيه من وراء رعاية الدوري (دوري النيل) سيتم توزيعهم على الأندية، ولكن سيكون هناك تمييز لبطل الدوري وسيتم إبلاغ كل الأطراف بتوزيع النسب المالية".