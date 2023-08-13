اتحاد الكرة يهنئ نجوم الكرة المصرية مواليد شهر أغسطس

نشر اتحاد الكرة على صفحته الرسمية علي فيس بوك ستوري تهنئ فيه نجوم الكرة المصرية مواليد شهر أغسطس بمناسبة عيد ميلادهم وجاءت الأسماء على النحو التالي: (التوأم حسن، معتز اينو، محمد صبحي، إيهاب جلال، أحمد بلال، وائل جمعة، محمد فضل).

وكان اتحاد الكرة قد تجاهل تهنئة التؤام بعيد ميلادهم، حيث كان منذ 4 أيام ليعودوا ويتم إدراجهم ضمن قائمة اللاعبين الذي قام اتحاد الكرة بتهنئتهم.

يذكر أن هؤلاء اللاعبين قد شاركوا رفقة المنتخب الوطني ومنهم من قاد مصر علي المستوي التدريبي مثل الكابتن ايهاب جلال.

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الكاف يحتفل بعيد ميلاد التوأم حسن: "صالوا وجالوا متوجين بألقاب الكرة الأفريقية"

حرص الحساب الرسمي للاتحاد الافريقي لكرة القدم كاف عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر على الاحتفال بعيد ميلاد التوأم حسام وإبراهيم حسن نجمي الأهلي والزمالك والمنتخب الوطني السابقين الذين احتفلوا بعيد ميلادهم الـ57 اليوم الخميس 10 أغسطس.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر تويتر صورة للتوأم حسن وعلق عليها قائلا: "عيد ميلاد التوأم الأشهر في القارة الأفريقية.. صالوا وجالوا متوجين بألقاب الكرة الإفريقية في مسيرة حافلة.. عامًا سعيدًا لحسام وإبراهيم حسن".

التوأم مع المنتخب

حسام وإبراهيم حسن أحد أبرز اللاعبين العرب والأفارقة التاريخيين وحسام فهو أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف مع المنتخب المصري برصيد 83 هدفا منها 18 هدفا بمباريات ودية وهو بذلك من صاحب أعلى سجل تهديفي دولي في القارة السمراء، والخامس عشر في تاريخ اللعبة والثاني في أفريقيا هو ثاني أكثر لاعبي منتخب مصر والدول الأفريقية مشاركة في المباريات الدولية برصيد 170 مباراة وذلك بعد حذف عدد غير قليل من مبارياته من الفيفا.

يتصدر حسام حسن قائمة تشمل سبعة لاعبين سجلوا أكثر من 100 هدف في الدوري المصري برصيد 176 هدفا واختير ضمن قائمة شملت أفضل 1000 لاعب شاركوا في بطولة كأس العالم على مر التاريخ وذلك بعد مشاركته الفعالة في كأس العالم 1990 بإيطاليا.

بدأ اللعب مع المنتخب المصري عام 1985 وكانت أولى مبارياته الدولية أمام النرويج واستمر حتى عام 2006، شارك في 170 مباراة دولية وسجل 83 هدفا أهمها هدف تأهل المنتخب المصري لكأس العالم 1990 في مرمى منتخب الجزائر.

كان له الدور البارز في فوز منتخب مصر بكأس الأمم الأفريقية لعام 1998 ببوركينا فاسو بعد أن توقع الجميع اعتزاله نظرًا لإصابته بغضروف في الرقبة عام 1997 لكنه نال ثقة محمود الجوهري الذي تعرض لانتقادات لاذعة لتفضيله حسام عن غيره من المهاجمين، لكنه لم يخذل الجوهري فحصد هداف البطولة، وفاز بها مع المنتخب المصري.