محمد مرزبان: رفضت دورا مهما حفاظا علي سمعة بناتي (فيديو)

محمد مرزبان، قال الفنان محمد مرزبان:"لم أقدم أي تنازلات خلال مسيرتي الفنية، ورفضت دور كان مهم جدا زمان علشان مكنش ينفع أعمله لإني أب لبنتين ولازم أحافظ علي سمعتهم".

سمعة بنات محمد مرزبان



وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الذي تقدمه الفنان منى عبد الغني بقناة "سي بي سي":"مينفعش أعمل دور بناتي تخجل منه وقلت مش هعمل أي دور فيه جرأة أو إثارة حفاظا علي سمعة بناتي".



تصديق التمثيل

وتابع محمد مرزبان"فيه ناس أحيانا بتصدق إن التمثيل حقيقة وعلشان كده رفضت دور مهم حفاظا علي سمعة بناتي".



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فيلم ناصر 56

وعن مشاركته في فيلم ناصر56 مع الفنان الراحل أحمد زكي، أشار:"كلمني المخرج محمد فاضل وكنت في حالة ذهول وروحت ماسبيرو ووقعت العقد من غير ما أهتم ولا أشوف الأجر اللى أحصل عليه كام وعملت دور حسين الشافعي".



موقف سميرة أحمد

يذكر أن الفنانة سميرة أحمد كان لها موقفا مشابها في رفض الأدوار الجريئة، حيث أوضحت في تصريحات سابقة لـ"فيتو":"أتخوف من القبلة في الأفلام لأن الجمهور لا يصدق بأنها تمثيل، وحرصت طوال مسيرتي الفنية علي سمعتي وحب الناس لي، لذلك أرفض أي أدوار تحمل اغراء أو مشاهد جريئة.".

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