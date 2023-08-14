خبير استراتيجي: اجتماع إثيوبيا لن يحل الأزمة السودانية

الأزمة السودانية، قال الدكتور طارق فهمي الخبير الإستراتيجى وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة إن الحديث عن اجتماع مرتقب للقوى السياسية السودانية بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا يأتى ضمن الاتصالات التي تجريها القوى السياسية فى إثيوبيا وخارجها وهى أمر هام جدا لإنهاء الأزمة فى السودان لكن المشكلة هي إن إثيوبيا هى إحدى دول الجوار الإقليمى وبالتالى هى مبادرة فردية لتقريب وجهات النظر بين القوى المتصارعة فى السودان.

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طرفى الصراع لا تتوفر لديهم الرغبة فى وقف القتال

الأزمة السودانية، وأكد فهمى فى تصريح خاص لفيتو أن القضية فى السودان ليس لها علاقة بالطرق الوسيطة ولكن بطرفي النزاع سواء قوات الجيش السوداني أو قوات الدعم السريع الذين لا تتوفر لديهم الرغبة فى وقف القتال وإنهاء الأزمة بدليل أن ما تبذله إثيوبيا بذلته السعودية والولايات المتحدة الأمريكية ودول منظمة إيجاد ولجنة الحكماء وبالتالى ما سيجرى فى اثيوبيا هو طرح للأفكار والمواقف وهو جهد يحتاج إلى آليات وارادة سياسية لإنهاء الأزمة.

تدخل أطراف إقليمية ودولية لوقف القتال

الأزمة السودانية، وتابع: إنهاء الأزمة فى السودان يحتاج لبعض الوقت مع تدخل أطراف إقليمية ودولية لوقف القتال وهذا الأمر غائب حتى الآن وبالتالى المشهد فى السودان ضبابي ولا يدعوا للتفاؤل فى ظل عدم وجود مقاربة وإرادة سياسية من جانب طرفي النزاع لإنهاء الأزمة والنتيجة أن الشعب السودانى يدفع الثمن من ترك بلاده وانهيار اقتصادها.

وكشفت تقارير إعلامية أمس الأحد، عن اجتماع مرتقب للقوى السياسية السودانية يعقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، لبحث سبل وقف الحرب بالخرطوم.

مفاوضات القوى السياسية السودانية في إثيوبيا

ومن جانبه قال القيادي بقوى الحرية والتغيير المجلس المركزي طه عثمان إنهم يحتاجون لعملية سياسية تضم كل القوى السياسية والمدنية والحركات المسلحة للوصول لحل يضمن بناء جيش مهني وقومي بقيادة موحدة من القوات المسلحة والدعم السريع وحركات الكفاح المسلح.

وفي السياق ذاته تحدث المستشار السياسي لقوات الدعم السريع يوسف عزت في تصريحات صحفية، عن مصير المفاوضات قائلا: "بأنهم مستعدون للحوار الذي يقود إلى تغيير قيادة الجيش بهدف تكوين جيش جديد تدمج فيه جميع الجيوش بما فيها الدعم السريع شريطة عدم السيطرة عليه من قبل جهة أو أيدلوجيا بعينها".

ومن المقرر أن يعقد اجتماع القوى السياسية المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري اليوم الاثنين في العاصمة أديس أبابا لبحث سبل إنهاء الحرب والحث على ضرورة الاستجابة الإنسانية.

تجدد الاشتباكات في السودان بين الجيش والدعم السريع

وتجددت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة في السودان، وهاجم طيران الجيش أهدافا عسكرية تابعة لعناصر قوات الدعم السريع السريع بمنطقة الباقير وبعض المناطق القريبة من منطقة سوبا الواقعة جنوبي العاصمة الخرطوم.

وتجدر الإشارة إلى أن مجموعات من الدعم السريع تنتشر ناحية مدخل العاصمة الشرقي للخرطوم منذ اندلاع الحرب، وشهدت بعض أحياء مدينة أم درمان حركة متقطعة للطيران الحربي المقاتل التابع لسلاح الجو السوداني وتعاملت معه المضادات الجوية التابعة للدعم السريع بالتصدي لحركته.

أما في أم درمان فقدت دوت انفجارات عنيفة ناجمة عن عمليات القصف المدفعي في المناطق الوسطى المحيطة بأحياء أم درمان القديمة.

وبنيالا عاصمة جنوب دارفور، تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع بالأسلحة الخفيفة والثقيلة وتبادل القصف بالمدافع لليوم الثالث علي التوالي ومصادر طبية مستقلة تفيد بارتفاع القتلى إلى 12 من المدنيين بأحياء متفرقة من المدينة.